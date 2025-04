Norris rebate Verstappen e convida para testar McLaren: ‘Vai sair desanimado’

Líder do Mundial de Pilotos, Lando Norris rebateu a recente declaração de Max Verstappen sobre o carro da McLaren. Após a vitória no GP do Japão, neerlandês afirmou que “sumiria na liderança” se estivesse com o carro do time papaia, implicando que tanto Norris quanto Oscar Piastri não conseguem extrair o máximo potencial do MCL39.

Em entrevista ao jornalistas antes do GP do Bahrein deste fim de semana, Norris defendeu a McLaren e rebateu as declarações de Verstappen, incluindo um convite para testar o modelo laranja, acrescentando que o piloto da Red Bull sairia decepcionado. Lando venceu o GP da Austrália e foi ao pódio em todas as provas até aqui, mas tece críticas ao carro.

— Ele não é melhor em tudo. Não ligo, ele pode falar o que dizer. Não ligo. Todos podem dizer o que querem e/ou acreditar em qualquer coisa. Acho que eu e Oscar somos bons pilotos. Ele pode ser melhor em algumas coisas, mas não em todas as áreas. Tenho muito respeito por Max, mas sei que algumas coisas não são verdade. Ele pode testar o nosso carro o dia que quiser. Vou ficar animado para ver o desânimo na cara dele quando sair — declarou.

Max Verstappen, da Red Bull, superou as duas McLarens e venceu o Grande Prêmio do Japão (Foto: Philip FONG / AFP)

Norris aproveitou para exaltar o trabalho que Max e Red Bull tem feito com o RB21. O neerlandês, que venceu o GP do Japão, está apenas 1 ponto atrás de Lando na classificação do Mundial de Pilotos. O britânico entende que, assim como a McLaren, os rivais tem um carro rápido, mas problemático.

— Algumas coisas poderiam ser melhores, mas não são. Max e Red Bull fizeram um bom trabalho com um carro que dizem ter dificuldades. Para nós, é o mesmo. Sabemos no que pecamos, sabemos o quão difícil é pilotar nosso carro. É rápido, reconhecemos tudo que dizem, mas cometemos erros e sabemos que precisamos melhorar em algumas áreas — concluiu.

Max Verstappen, da Red Bull, superou as duas McLarens e venceu o Grande Prêmio do Japão (Foto: Toshifumi KITAMURA / AFP)

A Fórmula 1 realiza o GP do Bahrein, em Sakhir, entre os dias 11 e 13 de abril, quarta etapa da temporada 2025.