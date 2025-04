GP do Bahrein: Norris lidera e Bortoleto conquista a 11ª posição

Lando Norris liderou o primeiro treino livre do GP do Bahrein de Fórmula 1, realizado nesta sexta-feira (11), no Circuito Internacional do Sakhir. O britânico da McLaren demonstrou um ritmo forte desde o início, mesmo com constantes trocas de liderança ao longo da sessão.

continua após a publicidade

Os brasileiros Gabriel Bortoleto e Felipe Drugovich também foram à pista. Bortoleto, representando a Sauber, chegou a liderar parte do treino e fechou com um sólido 11º lugar. Já Drugovich, piloto reserva da Aston Martin, terminou a sessão na 16ª posição.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como foi o primeiro treino do GP do Bahrein?

Gabriel Bortoleto durante o GP do Bahrein, no Sakhir (Foto: Fadel SENNA / AFP)

Dois brasileiros na pista

Gabriel Bortoleto e Felipe Drugovich foram os primeiros a entrar na pista, ambos utilizando pneus duros. Esteban Ocon, da Haas, foi o primeiro a registrar o melhor tempo da sessão: 1m36s579. Frederik Vesti, substituto de George Russell, travou os pneus e quase perdeu o controle do carro em uma curva, mostrando que ainda está se adaptando ao equipamento da Mercedes.

continua após a publicidade

Lando Norris assumiu a liderança com 1m35s674. Kimi Antonelli, enfrentando problemas, reclamou no rádio da falta de potência e conduziu o carro em baixa velocidade até os boxes. Vesti continuou com dificuldades para controlar o carro, e a transmissão oficial da Fórmula 1 destacou três momentos seguidos em que o dinamarquês travou os pneus e errou o ponto de frenagem na mesma volta.

'Parece horrendo, amigo. Não'

Gabriel Bortoleto, ainda com pneus duros, subiu para o oitavo lugar com 1m37s308, 2s059 atrás do tempo de Lando Norris, que utilizava compostos médios. O britânico da McLaren melhorou sua marca para 1m35s249, mantendo a ponta. Em seguida, Hamilton, que ocupava a oitava posição, foi questionado se queria fazer mais uma volta rápida com pneus duros. O heptacampeão rejeitou a sugestão com sinceridade: “Parece horrendo, amigo. Não.”

continua após a publicidade

➡️ Tarifas de Trump, presidente dos EUA, podem atingir Fórmula 1; entenda

Liderança provisória de Bortoleto

Alexander Albon tomou a liderança ao marcar 1m35s180, mas foi rapidamente superado por Bortoleto. O brasileiro, agora com pneus macios, cravou 1m34s628 — mesmo após um pequeno erro no trecho final da volta. O tempo foi suficiente para colocá-lo temporariamente na liderança, 0s5 à frente de Albon. No entanto, Nico Hülkenberg, seu companheiro de equipe, foi ainda mais rápido e registrou 1m34s262.

Gabriel Bortoleto no Circuito Internacional do Sakhir (Foto: Fadel SENNA / AFP)

Tsunoda se perde nos boxes

Fora da pista, Yuki Tsunoda protagonizou uma cena curiosa ao passar direto pela garagem da Red Bull Racing, confundindo aparentemente as equipes. Na pista, Oscar Piastri errou na última curva, mas mesmo assim conseguiu subir para a segunda colocação com 1m34s508. Pierre Gasly então fez uma volta sólida, com 1m33s442, e assumiu a liderança. Albon e Ocon completavam o top 3 naquele momento.

Antonelli, desde o problema enfrentado no início do treino, não retornou à pista. A Mercedes continuava trabalhando no carro do jovem italiano.

Incidentes nos boxes e reações

Alexander Albon esteve no centro de dois incidentes durante o treino. Primeiro, quase colidiu com o novato Luke Browning após levar uma fechada do britânico. Logo depois, protagonizou outro episódio com Yuki Tsunoda: o japonês ultrapassou o tailandês dentro do pit lane — a manobra foi investigada pela FIA, mas até o momento, não houve atualizações sobre o caso.

Drugovich melhorou seu tempo e subiu para 13º, ficando menos de um décimo atrás de Lance Stroll. Hamilton também evoluiu e alcançou o terceiro lugar, a meio segundo de Norris.

➡️ Vice-presidente da FIA renuncia ao cargo e faz denúncia contra entidade

Norris lidera o primeiro treino livre

Ao final da sessão, Lando Norris confirmou o domínio e ficou com o melhor tempo. Pierre Gasly e Lewis Hamilton vieram logo atrás. Gabriel Bortoleto encerrou o treino em 11º lugar, enquanto Felipe Drugovich terminou na 16ª posição.