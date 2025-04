A McLaren anunciou sua entrada na classe Hypercar do Campeonato Mundial de Endurance (WEC) a partir de 2027, nesta quinta-feira (10). Zak Brown, CEO da McLaren, declarou em comunicado: “Estamos de volta”, destacando a ambição da equipe de conquistar mais um triunfo nas 24 Horas de Le Mans, competição que venceu em 1995 com o icônico McLaren F1, um carro de rua adaptado para as pistas.

continua após a publicidade

A equipe será a 11º fabricante na divisão dos hipercarros do WEC. As oito montadoras presentes no grid desta temporada terão a companhia da Hyundai Genesis em 2026 e da Ford em 2027. Além disso, Acura e Lamborghini competem atualmente com máquinas LMDh na classe GTP do IMSA SportsCar Championship.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— 1995. Lendária vitória em Le Mans. Glória da Tríplice Coroa. Pronto para deixar nossa marca no palco mundial de resistência mais uma vez. Hipercarro. Campeonato Mundial de Endurance de 2027 — destacou a McLaren em sua publicação oficial.

continua após a publicidade

Após o anúncio, não foram divulgados mais detalhes sobre o programa da equipe na classe Hypercar, embora já se saiba que o projeto está em desenvolvimento. A expectativa é que a McLaren entre na categoria com um protótipo LMDh. Rumores apontam para uma parceria com a construtora italiana Dallara, que também co-desenvolveu os modelos Cadillac V-Series.R e BMW M Hybrid V8.

➡️ Vice-presidente da FIA renuncia ao cargo e faz denúncia contra entidade

Segundo informações da Motorsport, o motor deve ser baseado na arquitetura V6 twin-turbo de 120 graus, já utilizado nas versões de estrada e de competição do McLaren Artura, lançado em 2022. A volta da McLaren ao topo das corridas de endurance acontece 30 anos após sua vitória de estreia em Le Mans com o F1 GTR.

continua após a publicidade

A equipe permaneceu no grid da clássica prova francesa até 1998, com bons resultados: um quarto lugar em 1996, além de um segundo e outro quarto com a versão de cauda longa do carro em 1997 e 1998. Em 2024, a McLaren retornou ao circuito de La Sarthe com o modelo 720S GT3 Evo na recém-criada categoria LMGT3 do WEC.

➡️ Tarifas de Trump, presidente dos EUA, podem atingir Fórmula 1; entenda

A 'volta por cima' da McLaren

Zak Brown, CEO da McLaren (Foto: AFP)

Zak Brown revelou, em dezembro de 2024, após a conquista do campeonato de construtores na Fórmula 1, que a McLaren esteve perto da falência em 2020, durante a pandemia de Covid-19.

A crise global impactou severamente as vendas dos supercarros da marca, comprometendo também o orçamento da equipe de F1. A recuperação, segundo ele, só foi possível graças a uma profunda reestruturação interna, investimentos estratégicos e parcerias comerciais sólidas.

— Estávamos a poucos meses, não muitos, da falência. Pagávamos todas as contas, mas estávamos em uma situação em que, se não houvesse uma injeção de capital, estaríamos em risco. Eu sempre confiei que os acionistas nunca deixariam chegar a insolvência, mas também estava claro que precisávamos de investimento — afirmou o CEO da McLaren.

A expansão para o WEC em 2027 é vista como mais um passo do renascimento da McLaren como potência global no automobilismo.