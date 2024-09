Max Verstappen correu nos treinos livres nesta sexta-feira para o GP do Azerbailão (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)







Escrito por Anna Carolina Ramos da Silva , supervisionado por Pedro Werneck • Publicada em 13/09/2024 - 16:23 • Baku (AZE)

O circuito de Baku recebe, neste domingo (15), a 17ª corrida da temporada de 2024 da Fórmula 1, que pode vir a ser a chance de Max Verstappen quebrar sua sequência sem vitórias, que até o momento é de seis etapas. Em 2023, o GP do Azerbaijão foi visto pelo piloto como "virada de chave". Será que a história poderá se repetir em 2024?

A temporada de 2023 foi marcada pela dominância da Red Bull, mas principalmente de Verstappen, que levou o título em 19 das 22 oportunidades - o ferrarista Carlos Sainz venceu uma e Sergio Pérez ganhou duas corridas. Embora o piloto tenha sido muito superior aos adversários na temporada, as disputas começaram equilibradas. Nas quatro primeiras corridas, foram duas vitórias do holandês e duas de seu parceiro de equipe, Sérgio "Checo" Perez.

A segunda, e última em 2023, vitória de Checo foi no circuito de Baku, no GP do Azerbaijão, considerado por Verstappen o momento de virada de chave de toda a sua campanha no ano. A partir daquele dia, o piloto holandês acumulou dez vitórias consecutivas, sequência que parou em Singapura, mas retornou na sequência.

Na época, o tricampeão mundial da F1 analisou sua derrota para Checo e entendeu tudo o que precisava fazer para o bom desenrolar das corridas seguintes. E foi o que aconteceu.

- Acho que aprendi bastante desde a corrida em Baku, algumas coisas que poderia fazer com o carro, como acertá-lo. Claro que não venci lá, mas experimentei um monte de coisas e diferentes ferramentas no carro. Por isso, fui um tanto inconsistente durante a corrida, mas, em determinado ponto, consegui um bom ritmo com o que encontrei. Estraguei meus pneus um pouco além, mas pensei: ‘Ok, isso é bastante interessante para as próximas corridas’. Então, basicamente implementei isso e tem me ajudado em cada pista - comentou o piloto.

A fase pode não ser a mais favorável para Verstappen, já que outros pilotos começaram a se aproximar na tabela de pontos, mas o holandês ainda é altamente qualificado para reverter a situação com a Red Bull. Após boa performance geral nos treinos desta sexta-feira (13), com o primeiro lugar na sessão inicial, as expectativas são altas para o desempenho do holandês na corrida principal, além do resto da temporada.

Max Verstappen volta às pistas neste sábado (14) para o último treino livre e qualificatórias. Na temporada atual, apesar de estar sem vencer há seis corridas, o piloto ainda é o grande líder na tabela da elite do automobilismo, com 303 pontos.