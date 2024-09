Red Bull admite que vantagem de Verstappen está ameaçada na F1 2024

Verstappen lidera a competição com 303 pontos, 62 a mais que Lando Norris (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)







Publicada em 13/09/2024 - 15:55 • Baku (AZE)

A Red Bull tem consciência e admitiu publicamente que, além da briga tripla existente pelo título do Mundial de Construtores na F1 2024 com McLaren e Ferrari, a liderança de Max Verstappen no Mundial de Pilotos também está ameaçada pelo time laranja papaia. O neerlandês lidera a competição com 303 pontos, 62 a mais que Lando Norris, que tem 241 tentos. No entanto, a equipe austríaca vem sofrendo com o equilíbrio do RB20, enquanto a McLaren possui o melhor carro do grid e já mostrou que é rápida em qualquer tipo de traçado.

— Olha, tem tudo para dar certo. Max, obviamente, tem uma vantagem sólida no Mundial de Pilotos, mas não é nada que você possa considerar garantido, já que ainda faltam oito corridas. Estamos muito conscientes disso. Bastam alguns finais de semana ruins e bons finais de semana de Lando para que tudo fique muito mais próximo — admitiu Christian Horner, chefe dos taurinos.

Sobre o Mundial de Construtores, o britânico também disse que vê uma briga tripla, já que, embora não estivesse brigando diretamente por vitórias até o GP da Itália, a Ferrari conseguiu pontuar com consistência suficiente para se colocar no páreo e incomodar McLaren e Red Bull.

Max Verstappen em Baku, Azerbaijão (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

— A corrida pelo Mundial de Construtores é uma disputa entre três cavalos. Estamos oito pontos à frente da McLaren, mas também não podemos desconsiderar a Ferrari, que está voltando discretamente para a disputa. Portanto, é uma briga constante nas últimas oito corridas da temporada — afirmou Horner.

Horner explicou recentemente que Verstappen e Sergio Pérez estão sofrendo com o RB20 porque não conseguem ter confiança nas curvas devido à falta de equilíbrio entre dianteira e traseira. Assim, além dos problemas com a velocidade, eles gastam mais os pneus do que deveriam tentando controlar o monoposto. Questionado sobre essa dificuldade, o mandatário lamentou os obstáculos vividos atualmente na F1 2024, mas afirmou que a equipe está trabalhando duro para reagir.

— Você nunca gosta quando seus carros não estão funcionando. E eu nunca vi a equipe tão motivada e trabalhando tão duro como agora — concluiu o chefe da Red Bull.