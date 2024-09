Presidente do Comitê Paralímpico Internacional elege Jogos de Paris os ‘mais espetaculares da história’

Copiar Link

Escrito por Pedro Werneck • Publicada em 13/09/2024 - 15:55 • Rio de Janeiro (RJ)

O presidente do Comitê Paralímpico Internacional, Andrew Parsons, voltou da França com a sensação de missão cumprida. O brasileiro, mandatário da entidade desde 2017, elegeu os Jogos de Paris “os mais espetaculares da história”. Em entrevista exclusiva ao Lance!, ele contou que a cidade abraçou o esporte paralímpico da melhor forma possível. Assista ao vídeo acima.

– Foram os Jogos mais espetaculares da história, uma sensação incrível ver tudo que aconteceu em Paris, não só o esporte paralímpico mais forte do que nunca, mas o clima nas instalações, os 2.5 milhões de ingressos vendidos… Paris realmente abraçou os Jogos Paralímpicos. O resultado foi o melhor possível, com um legado muito forte, principalmente em Paris e na França – afirmou.

Andrew Parsons, brasileiro que preside o Comitê Paralímpico Internacional (Foto: Jung Yeon-je / AFP)

Para Andrew, o grande diferencial da organização dos Jogos em Paris foi a forma “mais racional” de gerir os recursos. O objetivo foi trabalhado conjuntamente pelo Comitê Paralímpico Internacional e o Comitê Olímpico Internacional. Desde as Olimpíadas de Atenas, em 2004, as duas entidades cooperam através de um único comitê organizador.

– O Comitê Paralímpico Internacional e o Comitê Olímpico Internacional estão num movimento de otimização dos recursos para fazer com que os Jogos custem menos para os comitês organizadores e governos locais. Por exemplo, não houve um Parque Olímpico (na França). As instalações eram temporárias ou já existiam. É um momento diferente – contou.

–Ter um comitê organizador único faz com que o Comitê Paralímpico e o Olímpico tenham que alinhar os processos de preparação para os Jogos. Desde 2018, quando assinamos um acordo de parceria até 2032, temos uma nova relação com o COI. Então, estamos no mesmo caminho de tornar os Jogos mais racionais, sem perder o brilho. Eficientes, mas sem perder identidade. Não são pequenos Jogos Olímpicos, são os Jogos Paralímpicos, com entregas no mesmo nível, mas sem perder nossa identidade e propósito, que é tornar o mundo mais acessível através do esporte – completou o mandatário da entidade.

Cerimônia de Abertura das Paralimpíadas de Paris (Foto: Bertrand Guay / AFP)

Andrew Parsons estará na COB Expo, em São Paulo, no dia 26 de setembro. O presidente do CPI participará de um painel, às 16h, para falar sobre os desafios e estratégias no planejamento de megaeventos esportivos. A feira na capital paulista acontecerá entre os dias 25 e 29, com palestras, debates, atividades esportivas e muitas outras atrações.

