F1: Verstappen vê dia positivo em Baku e aponta o que Red Bull precisa melhorar

Escrito por Grande Premio • Publicada em 13/09/2024 - 14:46 • Baku (AZB)

Max Verstappen fez um balanço positivo do primeiro dia de treinos para o GP do Azerbaijão de Fórmula 1. O #1 sentiu a Red Bull mais competitiva, mas ainda quer melhor equilíbrio do carro.

Verstappen cravou 1min44s029 na melhor das 24 voltas que deu na tarde desta sexta-feira (13) em Baku e ficou como sexto tempo, a 0s545 de Charles Leclerc, o líder dos trabalhos.

— Acho que, no geral, tivemos um bom dia. Aprendemos algumas coisas. Agora, temos de analisar o que testamos. Mas, até aqui, parece que somos mais competitivos neste fim de semana, o que é positivo — avaliou.

Ao longo dos treinos, Verstappen reclamou no rádio do carro estar saindo de frente e, no TL2, chegou até a dar uma travada de rodas. Max assumiu que a sessão da tarde foi mais difícil, mas segue apostando na competitividade do carro.

— Está muito escorregadio e tem muitas curvas de 90°. Às vezes, você mantém o freio funcionando para evitar bater o muro. Claro, o TL2 foi um pouco mais difícil para mim. Precisamos melhorar um pouco o equilíbrio. Aí tenho certeza que seremos competitivos — concluiu.