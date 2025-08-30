GP da Holanda na F1: confira onde assistir e horário da corrida de domingo (31)
Com poucas chances de chuva, as equipes entram na pista às 10h
Após as férias de verão, a Fórmula 1 volta ao tradicional Circuito de Park Zandvoort para a corrida principal neste domingo (31). O GP da Holanda acontece entre os dias 29 e 31 de agosto nas dunas em Zandvoort, na Holanda do Norte. Com poucas chances de chuva, as equipes entram na pista às 10h (de Brasília), com transmissão da Band e F1TV.
No campeonato de pilotos, Oscar Piastri é o líder com 284 pontos, nove a mais que Lando Norris, segundo colocado. Max Verstappen é o terceiro. Entre as equipes, a McLaren é líder absoluta, Ferrari, Mercedes e Red Bull vêm em sequência.
Após marcar seus primeiros pontos na Fórmula 1, e quebrar um jejum de mais de sete anos do Brasil sem pontuar, Gabriel Bortoleto emendou uma sequência positiva com a Sauber. Ele foi oitavo e marcou quatro pontos no GP da Áustria, em junho. O piloto também marcou pontos na Bélgica e da Hungria, onde alcançou sua melhor marca da carreira.
Relembre prova em 2024
No ano passado, Lando Norris foi o vencedor da prova. O pódio foi completado por Max Verstappen e Charles Leclerc.
PÓDIO: Lando Norris (1º), Max Verstappen (2º) e Charles Leclerc (3º)
POLE POSITION: Lando Norris (1:09.673)
VOLTA MAIS RÁPIDA: Lando Norris (1:13.878)
