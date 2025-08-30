menu hamburguer
GP da Holanda na F1: confira onde assistir e horário da corrida de domingo (31)

Com poucas chances de chuva, as equipes entram na pista às 10h

Pilotos da F1 em treino livre do GP da Holanda (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)
imagem cameraPilotos da F1 em treino livre do GP da Holanda (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/08/2025
09:34
  • Matéria
  • Mais Notícias

Após as férias de verão, a Fórmula 1 volta ao tradicional Circuito de Park Zandvoort para a corrida principal neste domingo (31). O GP da Holanda acontece entre os dias 29 e 31 de agosto nas dunas em Zandvoort, na Holanda do Norte. Com poucas chances de chuva, as equipes entram na pista às 10h (de Brasília), com transmissão da Band e F1TV.

➡️ Verstappen faz manobra ‘estranha’ e diverte Bortoleto em GP da Holanda na F1

No campeonato de pilotos, Oscar Piastri é o líder com 284 pontos, nove a mais que Lando Norris, segundo colocado. Max Verstappen é o terceiro. Entre as equipes, a McLaren é líder absoluta, Ferrari, Mercedes e Red Bull vêm em sequência.

Após marcar seus primeiros pontos na Fórmula 1, e quebrar um jejum de mais de sete anos do Brasil sem pontuar, Gabriel Bortoleto emendou uma sequência positiva com a Sauber. Ele foi oitavo e marcou quatro pontos no GP da Áustria, em junho. O piloto também marcou pontos na Bélgica e da Hungria, onde alcançou sua melhor marca da carreira.

Relembre prova em 2024

No ano passado, Lando Norris foi o vencedor da prova. O pódio foi completado por Max Verstappen e Charles Leclerc.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

PÓDIO: Lando Norris (1º), Max Verstappen (2º) e Charles Leclerc (3º)
POLE POSITION: Lando Norris (1:09.673)
VOLTA MAIS RÁPIDA: Lando Norris (1:13.878)

SPA, BELGIUM - JULY 28: Max Verstappen of the Netherlands and Oracle Red Bull Racing leads Fernando Alonso of Spain driving the (14) Aston Martin AMR24 Mercedes on track during the F1 Grand Prix of Belgium at Circuit de Spa-Francorchamps on July 28, 2024 in Spa, Belgium. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images) // Getty Images / Red Bull Content Pool // SI202407280719 // Usage for editorial use only //
GP da Bélgica em 2024 (Foto: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images / Red Bull Content Pool)

GP da Bélgica; confira programação, horário e onde assistir à próxima etapa da F1

➡️ Sexta-feira, 25 de julho
🏎️ Treino livre 1: 7h30 — Bandsports e F1TV
🏎️ Classificação da corrida sprint: 11h30 — Bandsports e F1TV

➡️ Sábado, 26 de julho
🏎️ Corrida sprint: 7h — Bandsports e F1TV
🏎️ Classificação da corrida principal: 11h — Band, Bandsports e F1TV

➡️ Domingo, 27 de julho
🏎️ Corrida principal: 10h — Band e F1TV

*Horários de Brasília

