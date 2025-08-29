menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Como é o circuito de Zandvoort, palco da próxima corrida da Fórmula 1?

Saiba como é a pista holandesa, famosa pelas suas curvas e ondulações

000_36EN36W-scaled-aspect-ratio-512-320
imagem cameraCircuito do GP da Holanda fica próximo a costa marinha (Foto: Simon Wohlfahrt / AFP)
a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThayuan Leiras,
Dia 29/08/2025
10:59
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Circuito de Park Zandvoort será o palco da próxima corrida da Fórmula 1, que chega a 14ª etapa da temporada com o GP da Holanda. Após as férias de verão, os dias 29 a 31 de agosto será marcado por grandes emoções da elite do automobilismo mundial. As previsões prometem um tempo fechado sob o trajeto, o que pode afetar o desempenho dos pilotos. Conheça com o Lance! os detalhes sobre a casa de Max Verstappen.

continua após a publicidade

➡️ Detalhe em transmissão da F1 deixa torcida ‘apreensiva’ para GP da Holanda

A pista da Holanda possui 4.259 quilômetros de comprimento, com 14 curvas, das quais dez são à direita e quatro à esquerda. Além disso, o circuito é estreito e ondulado, que desafia a habilidade e a precisão dos pilotos. O circuito é conhecido por exigir uma combinação de estratégia e controle absoluto dos carros.

Uma das curvas mais conhecidas da pista é a Arie Luyendyk, que é a mais inclinada do calendário da F1, com 18°. A título de comparação, as inclinações no lendário circuito oval de Indianápolis são de 'apenas' 9°.

continua após a publicidade
GP da Holanda
Circuito de Zandvoort, na Holanda (Foto: Red Bull)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Próximos compromissos do GP da Holanda

Os carros voltam à pista ainda nesta sexta-feira (29), com o segundo treino livre às 11h (de Brasília). No dia seguinte, a última sessão de testes acontece às 6h30, com a classificação na sequência, às 10h.

➡️ Sexta-feira, 29 de agosto
🏎️ Treino livre 1: 7h30 — Bandsports e F1 TV
🏎️ Treino livre 2: 11h — Bandsports e F1 TV

➡️ Sábado, 30 de agosto
🏎️ Treino livre 3: 6h30 — Bandsports e F1 TV
🏎️ Classificação: 10h — Band, Bandsports e F1 TV

➡️ Domingo, 31 de agosto
🏎️ Corrida: 10h — Band e F1 TV

*Horários de Brasília

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias