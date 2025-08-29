O Circuito de Park Zandvoort será o palco da próxima corrida da Fórmula 1, que chega a 14ª etapa da temporada com o GP da Holanda. Após as férias de verão, os dias 29 a 31 de agosto será marcado por grandes emoções da elite do automobilismo mundial. As previsões prometem um tempo fechado sob o trajeto, o que pode afetar o desempenho dos pilotos. Conheça com o Lance! os detalhes sobre a casa de Max Verstappen.

A pista da Holanda possui 4.259 quilômetros de comprimento, com 14 curvas, das quais dez são à direita e quatro à esquerda. Além disso, o circuito é estreito e ondulado, que desafia a habilidade e a precisão dos pilotos. O circuito é conhecido por exigir uma combinação de estratégia e controle absoluto dos carros.

Uma das curvas mais conhecidas da pista é a Arie Luyendyk, que é a mais inclinada do calendário da F1, com 18°. A título de comparação, as inclinações no lendário circuito oval de Indianápolis são de 'apenas' 9°.

Circuito de Zandvoort, na Holanda (Foto: Red Bull)

Próximos compromissos do GP da Holanda

Os carros voltam à pista ainda nesta sexta-feira (29), com o segundo treino livre às 11h (de Brasília). No dia seguinte, a última sessão de testes acontece às 6h30, com a classificação na sequência, às 10h.

➡️ Sexta-feira, 29 de agosto

🏎️ Treino livre 1: 7h30 — Bandsports e F1 TV

🏎️ Treino livre 2: 11h — Bandsports e F1 TV

➡️ Sábado, 30 de agosto

🏎️ Treino livre 3: 6h30 — Bandsports e F1 TV

🏎️ Classificação: 10h — Band, Bandsports e F1 TV

➡️ Domingo, 31 de agosto

🏎️ Corrida: 10h — Band e F1 TV

*Horários de Brasília