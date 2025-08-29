Max Verstappen surpreendeu com uma atitude curiosa no primeiro treino do GP da Holanda nesta sexta-feira (29). Mesmo com o fim da sessão, o holandês decidiu testar uma abordagem diferente na curva Tarzan, o que rendeu mais trabalho para os comissários de prova e umas risadas de Gabriel Bortoleto. No tempo oficial, o piloto da Red Bull terminou em nona colocação ao marcar 1m11s218.

continua após a publicidade

➡️ GP da Holanda: Lando Norris lidera primeiro treino livre; Bortoleto é 9º

O lance aconteceu após o cronômetro finalizar, enquanto os pilotos se dirigiam para as posições de "início". Com o fim do teste, o pelotão realizaria um treino de largada. A ação foi interrompida pela saída de pista de Verstappen, que ficou preso na brita ainda na curva 1.

Após o ocorrido, Bortoleto apareceu no rádio rindo e questionando o motivo do holandês estar na brita. O engenheiro da Sauber, então, respondeu que o brasileiro precisaria perguntar ao tetracampeão mundial pessoalmente.

continua após a publicidade

Como foi o treino livre de Verstappen?

Nico Hulkenberg abriu os trabalhos da sessão, mas logo foi superado por Lando Norris e Oscar Piastri, que assumiu a liderança ao marcar 1m14s198. Pouco depois, Isack Hadjar assumiu a vice-liderança, ficando a 0s441 do australiano.

Não demorou para Max Verstappen tomar a posição de destaque, mas a McLaren voltou a colar no holandês, com Piastri no topo e Norris em terceiro. O holandês, então, conseguiu superar os rivais ainda nos primeiros 10 minutos.

continua após a publicidade

Max Verstappen, da Red Bull, em ação no primeiro treino do GP da Holanda (Foto: JOHN THYS / AFP)

Enquanto isso, a saída da curva 3 foi marcada por uma rodada de Lewis Hamilton, e uma sequência de erros tomou conta da sessão. Yuki Tsunoda e Kimi Antonelli foram parar na brita, o que rendeu a primeira bandeira vermelha do GP da Holanda.

O tetracampeão mundial era o atual líder do grid com 1m12s101, seguido da dupla da Williams - Carlos Sainz e Alex Albon, respectivamente.

De volta para a pista

George Russell foi o primeiro a retornar para o Circuito de Park Zandvoort. Com um bom tempo rápido, o veterano da Mercedes subiu para o segundo lugar logo atrás de Verstappen.

A dupla da McLaren não teve dificuldades para assumiu as duas primeiras posições novamente, o que não mudou até o fim da sessão. Com tempo de 1m10s278, Norris se manteve na ponta, enquanto o holandês parecia ter problemas para acertar o melhor traçado no GP "em casa".

Em busca do topo da tabela, Verstappen tentava brigar com a McLaren, mas o resultado não veio. Ele parecia desconexo com o circuito e "apenas" 1m11s218 foi alcançado.

Após o fim do cronômetro, Verstappen aproveitou para testar os limites do circuito, o que resultou em um trabalho a mais para os comissários de prova. O piloto da Red Bull ultrapassou na curva Tarzan e ficou preso na brita, atrapalhando o teste de largada do pelotão.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Próximos compromissos do GP da Holanda

Os carros voltam à pista ainda nesta sexta-feira (29), com o segundo treino livre às 11h (de Brasília). No dia seguinte, a última sessão de testes acontece às 6h30, com a classificação na sequência, às 10h.

➡️ Sexta-feira, 29 de agosto

🏎️ Treino livre 1: 7h30 — Bandsports e F1 TV

🏎️ Treino livre 2: 11h — Bandsports e F1 TV

➡️ Sábado, 30 de agosto

🏎️ Treino livre 3: 6h30 — Bandsports e F1 TV

🏎️ Classificação: 10h — Band, Bandsports e F1 TV

➡️ Domingo, 31 de agosto

🏎️ Corrida: 10h — Band e F1 TV

*Horários de Brasília