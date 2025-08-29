menu hamburguer
Mais Esportes

Verstappen faz manobra ‘estranha’ e diverte Bortoleto em GP da Holanda na F1

Piloto holandês terminou os testes na nona colocação

Max Verstappen, da Red Bull, em ação no primeiro treino do GP da Holanda (Foto: JOHN THYS / AFP)
imagem cameraMax Verstappen, da Red Bull, em ação no primeiro treino do GP da Holanda (Foto: JOHN THYS / AFP)
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThayuan Leiras,
Dia 29/08/2025
09:09
Atualizado há 3 minutos
  • Matéria
  Matéria

Max Verstappen surpreendeu com uma atitude curiosa no primeiro treino do GP da Holanda nesta sexta-feira (29). Mesmo com o fim da sessão, o holandês decidiu testar uma abordagem diferente na curva Tarzan, o que rendeu mais trabalho para os comissários de prova e umas risadas de Gabriel Bortoleto. No tempo oficial, o piloto da Red Bull terminou em nona colocação ao marcar 1m11s218.

➡️ GP da Holanda: Lando Norris lidera primeiro treino livre; Bortoleto é 9º

O lance aconteceu após o cronômetro finalizar, enquanto os pilotos se dirigiam para as posições de "início". Com o fim do teste, o pelotão realizaria um treino de largada. A ação foi interrompida pela saída de pista de Verstappen, que ficou preso na brita ainda na curva 1.

Após o ocorrido, Bortoleto apareceu no rádio rindo e questionando o motivo do holandês estar na brita. O engenheiro da Sauber, então, respondeu que o brasileiro precisaria perguntar ao tetracampeão mundial pessoalmente.

Como foi o treino livre de Verstappen?

Nico Hulkenberg abriu os trabalhos da sessão, mas logo foi superado por Lando Norris e Oscar Piastri, que assumiu a liderança ao marcar 1m14s198. Pouco depois, Isack Hadjar assumiu a vice-liderança, ficando a 0s441 do australiano.

Não demorou para Max Verstappen tomar a posição de destaque, mas a McLaren voltou a colar no holandês, com Piastri no topo e Norris em terceiro. O holandês, então, conseguiu superar os rivais ainda nos primeiros 10 minutos.

Max Verstappen, da Red Bull, em ação no primeiro treino do GP da Holanda (Foto: JOHN THYS / AFP)
Max Verstappen, da Red Bull, em ação no primeiro treino do GP da Holanda (Foto: JOHN THYS / AFP)

Enquanto isso, a saída da curva 3 foi marcada por uma rodada de Lewis Hamilton, e uma sequência de erros tomou conta da sessão. Yuki Tsunoda e Kimi Antonelli foram parar na brita, o que rendeu a primeira bandeira vermelha do GP da Holanda.

O tetracampeão mundial era o atual líder do grid com 1m12s101, seguido da dupla da Williams - Carlos Sainz e Alex Albon, respectivamente.

De volta para a pista

George Russell foi o primeiro a retornar para o Circuito de Park Zandvoort. Com um bom tempo rápido, o veterano da Mercedes subiu para o segundo lugar logo atrás de Verstappen.

A dupla da McLaren não teve dificuldades para assumiu as duas primeiras posições novamente, o que não mudou até o fim da sessão. Com tempo de 1m10s278, Norris se manteve na ponta, enquanto o holandês parecia ter problemas para acertar o melhor traçado no GP "em casa".

Em busca do topo da tabela, Verstappen tentava brigar com a McLaren, mas o resultado não veio. Ele parecia desconexo com o circuito e "apenas" 1m11s218 foi alcançado.

Após o fim do cronômetro, Verstappen aproveitou para testar os limites do circuito, o que resultou em um trabalho a mais para os comissários de prova. O piloto da Red Bull ultrapassou na curva Tarzan e ficou preso na brita, atrapalhando o teste de largada do pelotão.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Próximos compromissos do GP da Holanda

Os carros voltam à pista ainda nesta sexta-feira (29), com o segundo treino livre às 11h (de Brasília). No dia seguinte, a última sessão de testes acontece às 6h30, com a classificação na sequência, às 10h.

➡️ Sexta-feira, 29 de agosto
🏎️ Treino livre 1: 7h30 — Bandsports e F1 TV
🏎️ Treino livre 2: 11h — Bandsports e F1 TV

➡️ Sábado, 30 de agosto
🏎️ Treino livre 3: 6h30 — Bandsports e F1 TV
🏎️ Classificação: 10h — Band, Bandsports e F1 TV

➡️ Domingo, 31 de agosto
🏎️ Corrida: 10h — Band e F1 TV

*Horários de Brasília

