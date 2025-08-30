Entenda punição de piloto em estreia da Cadillac na Fórmula 1

A decisão da Cadillac por pilotos experientes rendeu uma punição para a equipe já em sua estreia no GP da Austrália, quando começa a temporada de 2026 da Fórmula 1. Essa situação curiosa acontecerá devido a um incidente em que Valtteri Bottas esteve envolvido. Em sua corrida de despedida pela Sauber, o finlandês atingiu uma Haas, o que gerou a perda de cinco posições na largada para sua próxima corrida.

continua após a publicidade

➡️ Alonso diz que Drugovich merece vaga no grid, mas avisa: ‘F1 não é caridade’

O lance aconteceu durante a última etapa de 2024, quando Bottas ainda corria pela Sauber, atual equipe de Gabriel Bortoleto. No GP de Abu Dhabi, o piloto acertou a traseira do carro de Kevin Magnussen, que também fazia sua última corrida pela Fórmula 1, ao travar os pneus na entrada da curva. A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) aplicou a punição para o finlandês, considerado culpado pelo incidente.

Mudanças no regulamento da F1

A Fórmula 1 sofre com grandes mudanças de regulamento nos últimos meses, visando principalmente a temporada de 2026. Entre as novidades, em julho, a FIA definiu que as punições como a de Bottas terão um prazo de validade definido para até 12 meses. Com isso, acreditava-se que o novo piloto da Cadillac poderia dar "sorte", o que não aconteceu.

continua após a publicidade

Segundo a entidade organizadora, o caso de Valtteri não está acordo com as novas atualizações do regulamento da F1 e, por isso, a punição deverá ser cumprida. O finlandês, então, precisa se preparar para contar com menos cinco posições do que ser conquistado no sábado de classificação na Austrália.

E, sim, pode parecer "estranho" piloto precisar cumprir uma penalidade após mais de um ano. Isso se explica, no entanto, pela ausência de Bottas no grid da Fórmula 1, já que o veterano não disputará nenhuma etapa antes de sua estreia pela Cadillac.

continua após a publicidade

Caso a Mercedes, onde é piloto reserva, chamasse o finlandês para correr em um dos GPs, a punição seria enfim cumprida. Com isso, Bottas ficaria livre de qualquer pendência com a Fórmula 1.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Cadillac fecha com nova dupla

Após meses de expectativa, a Cadillac anunciou os dois pilotos com quem que irá estrear na F1 na temporada de 2026. A contratação foi compartilhada, nesta terça-feira (26), pela equipe norte-americana nas redes sociais. Sem "sorte" para o brasileiro Felipe Drugovich, os experientes Valtteri Bottas e Sergio Pérez assinaram seus retornos para a Fórmula 1.

A experiência, no fim, prevaleceu para a Cadillac, que busca um início forte na elite do automobilismo mundial. Com anos de F1, Bottas e Pérez somam mais de 500 largadas e 16 vitórias na categoria. Ao lado do chefe de equipe, Graeme Lowdon, os pilotos terão um grande desafio a frente na próxima temporada.

A Cadillac vai estrear em 2026 como cliente da Ferrari, que fornecerá motores até a companhia norte-americana começar a utilizar seus próprios propulsores, algo que vai acontecer a partir de 2029. Com isso, a expectativa é que tanto Bottas quanto Pérez iniciem o processo de integração com a equipe ainda este ano, participando de testes com carros de 2023 da Ferrari.