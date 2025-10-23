Charles do Bronx confirma boa fase com título fora do UFC
Ex-campeão brasileiro venceu uma corrida de cavalo na Argentina
Demorou apenas sete dias para Charles "do Bronx" Oliveira conquistar mais uma vitória no mês de outubro após o UFC Rio. Em um sábado, no dia 11, o brasileiro finalizou o polonês Mateusz Gamrot e, na semana seguinte, se consagrou novamente ao vencer uma corrida de cavalo na Argentina. A realização fora dos octógonos foi muito celebrada pelo ex-campeão do UFC nas redes sociais.
Na 12ª corrida da programação de domingo, Do Bronx mostrou que suas paixões vão além do octógono. Entusiasta das corridas da raça American Trotter, modalidade em que os cavalos competem no trote puxando uma pequena charrete de duas rodas chamada sulk, o brasileiro conduziu seu cavalo Gora Mel Escorpion à vitória na prova de 1.650 metros.
Diferente das corridas tradicionais, o jóquei nessa categoria não monta o animal, mas o guia sentado no veículo, mantendo o ritmo e a cadência do trote até a linha de chegada.
— Hoje realizei mais um grande sonho meu. Vencer na argentina uma grande carreira com GORA MERMERBY ESCORPION e ainda mais em um grade premio como o nacional. E que corrida. Obrigado a todos que me ajuda e acredita em meus sonhos. Obrigado. — escreveu Do Bronx.
Do Bronx no UFC
A luta entre Do Bronx e Gamrot veio como redenção para o brasileiro que havia sofrido seu primeiro nocaute no UFC contra Topuria na disputa pelo cinturão dos leves. Com a derrota, o ex-campeão caiu no ranking dos leves, mas voltou a subir após o triunfo no UFC Rio.
Ao confirmar a invencibilidade em território brasileiro, com sete vitórias em sete lutas, Charles conquistou a terceira posição no peso-leve, desbancando Max Holloway.
O norte-americano, inclusive, teve seu nome escolhido por Do Bronx como próximo adversário no UFC. O pedido aconteceu na entrevista pós-luta e não demorou para ser aceito por Holloway, que abriu uma live para responder a provocação do brasileiro.
