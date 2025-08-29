O GP da Holanda da F1 2025 deve sofrer com grandes mudanças durante os três dias de atividades, com chuvas fracas. Após as férias de verão, a elite do automobilismo mundial volta para disputar a 14ª etapa da temporada, no tradicional Circuito de Park Zandvoort. Sem grandes surpresas, os fãs poderão esperar um clima chuvoso na pista domingo (31), segundo os perfis da Fórmula 1 e o portal "The Weather Channel".

Tempo nos treinos livres, corrida sprint e corrida

O primeiro treino em Spa aconteceu nesta sexta-feira (29), às 7h30 (de Brasília), sem chuvas durante toda a sessão. Apesar do céu parcialmente nublado, que piorou nos minutos finais, os pilotos não foram atrapalhados pela precipitação. A situação pode mudar, no entanto, para o segundo treino livre com previsão de fortes pancadas.

No dia seguinte, no sábado (30), os pilotos voltam à pista para disputar o terceiro treino, às 6h30 (de Brasília), e a classificatórias, às 10h. Assim como o primeiro dia de atividades do GP da Holanda, o tempo encontrado será com grandes pontos de nuvens, mas a probabilidade e intensidade da chuva cai.

Já a corrida de domingo (31) será às 10h (15h locais). Para o dia, a previsão de chuva se mantém leve, com probabilidade de 24%. Apesar disso, a expectativa é que a precipitação seja presença constante durante a disputa principal do GP da Holanda.

Gabriel Bortoleto em pista molhada no GP da Austrália (Foto: Glenn Dunbar/LAT Images)

Relembre a prova de 2024

Lando Norris mostrou que tem qualidade para incomodar Max Verstappen na Fórmula 1. Pela primeira vez, a McLaren era evidentemente inalcançável se bem conduzida, e assim foi. O britânico sobrou, sumiu e ganhou com um caminhão de vantagem para o tetracampeão mundial, na casa do grande rival, na Holanda.

Norris não teve um dia perfeito. A largada, calcanhar de Aquiles tão gritante, voltou a atacar. Lando teve partida verdadeiramente tenebrosa e saiu do colchete já superado por Verstappen, que se apressou em abrir 1s e sair da zona de DRS. Foi um esforço nobre, mas praticamente inútil.

Norris, por sua vez, juntou forças, reagrupou e partiu para cima. Após pouco mais de uma dezena de voltas, atacou, tomou de volta a ponta e abriu cerca de 20s para Verstappen. Uma vitória acachapante e que ainda terminou com a volta mais rápida.

A força de Norris foi ainda mais impressionante quando comparada às dificuldades de Oscar Piastri. Não que o australiano tenha tido o pior dos dias, mas jamais chegou perto de brigar com Verstappen. Mais do que isso, o segundo piloto da McLaren ficou preso atrás de um Charles Leclerc em dia notável. Assim, o monegasco levou a Ferrari de volta ao pódio, com Piastri em quarto.

Carlos Sainz foi o quinto colocado num esforço também importante após a eliminação no Q2 da classificação do sábado. Sergio Pérez ficou com o sexto posto, enquanto George Russell e Lewis Hamilton apareceram em seguida. Pierre Gasly e Fernando Alonso completaram a zona de pontos.

Próximos compromissos do GP da Holanda

Os carros voltam à pista ainda nesta sexta-feira (29), com o segundo treino livre às 11h (de Brasília). No dia seguinte, a última sessão de testes acontece às 6h30, com a classificação na sequência, às 10h.

➡️ Sexta-feira, 29 de agosto

🏎️ Treino livre 1: 7h30 — Bandsports e F1 TV

🏎️ Treino livre 2: 11h — Bandsports e F1 TV

➡️ Sábado, 30 de agosto

🏎️ Treino livre 3: 6h30 — Bandsports e F1 TV

🏎️ Classificação: 10h — Band, Bandsports e F1 TV

➡️ Domingo, 31 de agosto

🏎️ Corrida: 10h — Band e F1 TV

*Horários de Brasília