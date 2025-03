Os primeiros eventos do GP da China, no Circuito Internacional de Xangai, começam na madrugada desta sexta-feira (21), com o treino livre e a classificação da sprint. O primeiro treino será realizado às 0h30 (horário de Brasília), enquanto a classificação ocorrerá às 4h30, com transmissão pela BandSports e pelo streaming F1 TV.

continua após a publicidade

O GP da China sempre entrega surpresas, mas, desta vez, podemos esperar mais embates no campeonato da Fórmula 1, atualmente liderado por Lando Norris (McLaren), seguido por Max Verstappen (Red Bull) e George Russell (Mercedes). Gabriel Bortoleto terá a chance de terminar uma corrida e pontuar, já que se envolveu em uma batida no GP da Austrália e não concluiu a prova.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ CEO da McLaren explica rivalidade com chefe da Red Bull: ‘Não gosto de como ele age’

Uma nova chance também para a Ferrari, que abriu a temporada marcando somente 5 pontos e um amargo 10º lugar para Lewis Hamilton, estreante na equipe da Itália. A estreia foi a pior já feita pela tradicional equipe desde 2009, quando marcou apenas 3 pontos.

continua após a publicidade

Vista aérea do GP da China (Foto: Reprodução/Circuito Internacional de Xangai)

Relembre a prova de 2024

No ano passado, o grande vencedor foi Max Verstappen, seguido por Lando Norris e Sergio Perez (Red Bull). Verstappen conseguiu manter a primeira posição sem muitos embates, precisando recuperar a posição somente após parar no pit-stop. O holandês chegou a abrir 12 segundos sob Lando Norris. Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda e Valteri Bottas abandonaram o GP.

VENCEDOR DA SPRINT: Max Verstappen;

POLE POSITION: Max Verstappen;

VENCEDOR DA CORRIDA: Max Verstappen;

PÓDIO DA CORRIDA: Max Verstappen (1º), Lando Norris (2º) e Sergio Perez (3º);

VOLTA MAIS RÁPIDA: Fernando Alonso — 1:37.810;

continua após a publicidade

➡️ Chefe da Mercedes admite olhos em Hamilton na Austrália: ‘Como se tivéssemos 3 pilotos’

GP da China: onde assistir e horário da classificação da sprint

Sexta-feira, 21 de março

🏎️ Treino livre 1: 0h30 — Bandsports e F1TV

🏎️ Classificação sprint: 4h30 — Bandsports e F1TV