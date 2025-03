Por muito tempo Christian Horner e a Red Bull tiveram Toto Wolff e a Mercedes como rivais na Fórmula 1, mas a McLaren também tem se tornado um desafeto da esquadra dos energéticos. De acordo Zak Brown, CEO da equipe papaia, as diferenças surgiram principalmente por não concordar com a forma que Horner age diante de algumas situações. Na visão do executivo, algumas atitudes do dirigente britânico podem ferir a integridade do esporte.

continua após a publicidade

Os questionamentos de Brown a respeito da Red Bull começaram a ficar maiores a partir de 2022, quando foi divulgado que a equipe taurina havia estourado o teto de gastos durante a temporada 2021. Na época, o time liderado por Horner teve de pagar US$ 7 milhões [cerca de R$ 39,6 milhões na cotação atual] e perdeu 10% do tempo em testes aerodinâmicos em 2023.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Além disso, o CEO da McLaren tem sido um grande crítico do modelo de propriedade de mais de uma equipe da Red Bull, que também conta com a Racing Bulls que, embora tenha uma operação independente, está sob o guarda-chuva da marca austríaca.

continua após a publicidade

— Conheço Christian há cerca de 25, 30 anos. Costumávamos correr um contra o outro. Eu diria que costumávamos nos dar bem. Acredito em transparência e em levantar a mão quando você faz algo errado. O teto de gastos, e toda a desculpa por trás disso, nunca ouvi um ‘nós simplesmente erramos’. Ouvi desculpas e não assumiram a responsabilidade — disse o CEO da McLaren à BBC Sport.

➡️ Chefe da Mercedes admite olhos em Hamilton na Austrália: ‘Como se tivéssemos 3 pilotos’

— Quando alguém ultrapassa o teto de gastos e não parece levar isso a sério, isso está atingindo a integridade e a essência do esporte. Para mim, não é pessoal. É proteger nosso esporte — seguiu o Zak Brown.

continua após a publicidade

Zak Brown, chefe da McLaren (Foto: Divulgação / McLaren)

A nova temporada da série documental ‘Drive to Survive’ deu uma dimensão maior de como é a rivalidade entre Horner e Brown. E apesar de a série exagerar em alguns aspectos, o membro da McLaren garantiu ao Telegraph que as diferenças são “genuínas”

— É genuína. Não gosto de como ele age e sem dúvida ele sente o mesmo por mim. Mas acho que é bom para o esporte. Você precisa de personagens diferentes. Você precisa dessas rivalidades. Algumas são amigáveis, outras são um pouco mais cruéis. Sempre foi assim — finalizou Zak Brown.

➡️ F1: Gabriel Bortoleto revela trabalho intenso e se diz ‘pronto para desafio’ no GP da China

A Fórmula 1 retorna neste fim de semana, entre os dias 21 e 23 de março, direto de Xangai, com o GP da China.