A temporada 2025 da Fórmula 1 voltou no último fim de semana, com o GP da Austrália e todas as novidades que foram efetivadas por ele. Uma delas, a estreia de Lewis Hamilton pela Ferrari e a próxima geração na escalação da Mercedes. O que não quer dizer que foi fácil desapegar o heptacampeão.

Toto Wolff, chefe de equipe e CEO da Mercedes, afirmou que passou a corrida buscando três pilotos na pista: George Russell e Andrea Kimi Antonelli, titulares da Mercedes, e Hamilton. Velhos hábitos são duros de mudar.

— Quando eu estava de olho nas telas, às vezes, a maneira como eu olhava era como se tivéssemos três pilotos. Buscava RUS, ANT e HAM. Depois, você se liga: ‘HAM está na Ferrari e não mais conosco — continuou Toto Wolff em entrevista à emissora inglesa de “TV Sky Sports”.

Lewis Hamilton estreou pela Ferrari no GP da Austrália (Foto: Reprodução/Ferrari)

O que não quer dizer que Wolff perca de vista a nova realidade competitiva dos envolvidos.

— Foi tanto tempo junto que é apenas lógico. Não dá para dizer que ele se foi e você não se importa mais. Eu me importo muito em como ele está, mas na pista ele é um rival e precisamos bater os rivais — finalizou Toto Wolff.

A Fórmula 1 retorna neste fim de semana, entre os dias 21 e 23 de março, direto de Xangai, com o GP da China.

