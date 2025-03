GP da China: Hamilton conquista a pole na sprint, e Bortoleto supera Hulkenberg

Lewis Hamilton conquistou a pole position para a classificação da sprint na madrugada desta sexta-feira (21), em Xangai, na China. Ovacionado pelo público, o heptacampeão teve uma boa atuação e garantiu sua primeira pole da temporada.

O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou em 14º, à frente de seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, que ficou em 19º.

Como foi a classificação da sprint no GP da China?

SQ1: Gabriel Bortoleto avança ao SQ2 e Lewis Hamilton lidera

Gabriel Bortoleto em Xangai, na China (Foto: Jade Gao / AFP)

Aos 12 minutos, o SQ1 foi iniciado. Verstappen (1m32s319) e Bortoleto (1m33s693) registraram as primeiras voltas rápidas. Lewis Hamilton aproveitou o momento e marcou 1m32s229. Com cinco minutos de sessão, Oscar Piastri cravou 1m31s723 e assumiu a liderança do treino livre. Yuki Tsunoda passou pela curva 14 e quase atingiu a traseira do carro de George Russell. O incidente notado pela direção de prova.

Ao final do SQ1, Lewis Hamilton anotou 1m31s212 e tomou a liderança de Lando Norris. Gabriel Bortoleto conseguiu uma boa volta nos instantes finais e avançou ao SQ2. Jack Doohan (Alpine), Pierre Gasly (Alpine), Esteban Ocon (Haas), Nico Hulkenberg (Sauber) e Liam Lawson (RBR) foram eliminados.

SQ2: Gabriel Bortoleto é eliminado e Lando Norris lidera

A bandeira verde foi acionada aos 10 minutos, marcando o início do SQ2. Norris registrou 1m31s174 e assumiu a liderança do treino. Leclerc e Bortoleto cometeram erros semelhantes, escapando na mesma curva, mas conseguiram se recuperar. Piastri fez uma boa volta e garantiu a segunda colocação, com um tempo de 1m31s362.

Ao final, Bortoleto foi eliminado ao terminar na 14ª colocação. Tsunoda ficou com a décima posição e avançou, enquanto as Mercedes de Russell e Antonelli se salvaram e passaram para a próxima fase, garantindo o segundo e o quinto lugares, respectivamente. Além do brasileiro, Fernando Alonso (Aston Martin), Oliver Bearman (Haas), Carlos Sainz (Williams) e Isack Hadjar (RB) também foram eliminados no SQ2.

SQ3: Lewis Hamilton conquista pole-position na classificação da sprint

Aos seis minutos, a bandeira verde foi acionada para o início do SQ3. Piastri fez uma boa volta e foi o primeiro a baixar para a casa de 1m31, registrando 1m30s929. Antonelli e Norris perderam tração e desperdiçaram milésimos na disputa pela pole position.

Ao final, Hamilton assumiu a liderança com 1m30s849 e conquistou a pole da sprint.

Verstappen, Oscar Piastri, Charles Leclerc, George Russell, Lando Norris, Kimi Antonelli, Yuki Tsunoda e Alex Albon completaram os nove primeiros da classificação para a corrida sprint.