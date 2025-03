Russell vê vantagem da McLaren ‘maior que a da Red Bull’ na F1

George Russell está realmente convencido de que o MCL39 da McLaren é superior até mesmo ao RB19, carro com o qual Max Verstappen e a Red Bull emplacaram uma sequência histórica de vitórias na temporada 2023 da Fórmula 1. E de acordo com o piloto da Mercedes, é improvável que qualquer equipe consiga diminuir a desvantagem em relação ao time papaia ao longo das 23 corridas que ainda restam.

Durante o fim de semana do GP da Austrália, realizado no último domingo (16), o dono do W16 #63 chegou a dizer que a escuderia de Woking estava tão à frente das demais que já poderia focar em 2026, quando o novo regulamento entra em vigor na categoria. Embora Oscar Piastri tenha ironizado o comentário do colega de profissão durante as entrevistas em Xangai, palco do GP da China, o britânico voltou a mostrar convicção no que foi dito.

— Acho que o carro deles é definitivamente capaz de vencer todas as corridas”, disse Russell em entrevista ao portal neerlandês RacingNews365. “O carro deles deveria vencer todas as corridas, mas não acho que isso vai acontecer este ano. Vamos ver”, continuou, antes de comparar a força da McLaren com a do período de domínio da Red Bull nos anos anteriores.

George Russell venceu o GP da Béliga em 2024, na Fórmula 1 (Foto: John Thys/AFP)

— A vantagem que eles têm sobre todos este ano é maior do que qualquer uma que a Red Bull já teve. Mas quando Max estava naquele carro [de 2023], ele era bastante certeiro em cada volta que fazia, em cada tentativa no Q3, durante toda a classificação, isso nunca foi realmente uma questão — acrescentou.

De acordo com George, a Mercedes precisa tirar proveito de cada oportunidade que surgir se realmente quiser ter a chance de derrotar os laranjinhas em 2025. “Espero que possamos estar lá para capitalizar, como fizemos no fim de semana [em Melbourne], pois deveria ter sido uma dobradinha para eles”, apontou. No circuito de Albert Park, o #63 conseguiu subir no pódio após um erro cometido por Piastri.

Na opinião do britânico, tendo em vista o tamanho da vantagem que a esquadra de Andrea Stella conseguiu construir desde o último ano, será difícil para qualquer adversária chegar ao mesmo nível em determinado momento.

— Se estamos falando em tentar descontar aquela quantidade de tempo de volta com downforce, isso não vai acontecer em uma temporada — e nunca aconteceu em uma temporada. Eles estão claramente fazendo algo melhor que os outros, pois são substancialmente mais rápidos quando os pneus estão esquentando — explicou.

Nova McLaren durante treino em Silverstone (Foto: Reprodução/Instagram: @mclaren)

— Vimos isso nos testes do Bahrein. Vimos isso no setor 3 da classificação [na Austrália], eles foram 0s4 mais rápidos do que todos os outros. Era o mesmo carro que eles tinham nos setores 1 e 2, a única diferença era o superaquecimento dos pneus — exclamou.

— Sabemos que temos espaço para melhorias, mas não sentimos que haja muitas oportunidades para melhorarmos nesse aspecto. É bem controlado. Então, eles estão claramente fazendo algum truque, e essa vantagem é enorme — concluiu Russell.

A Fórmula 1 realiza o GP da China, em Xangai, entre os dias 21 e 23 de março, a primeira etapa da temporada 2025 com a corrida sprint. Na sexta-feira (21), o único treino livre do fim de semana acontece à 0h30 (de Brasília, GMT-3). Depois, às 4h30, os pilotos definem o grid de largada da prova curta. No sábado (22), a largada da sprint está marcada para meia-noite, com a classificação às 4h. Por fim, no domingo (23), os pilotos disputam o GP da China às 4h.