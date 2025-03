Vai chover no GP da China? Confira a previsão do tempo para a F1

O GP da Austrália de Fórmula 1 foi marcado por uma chuva intensa durante o dia da corrida, afetando não só a categoria principal, como também as de base (Fórmula 2 e Fórmula 3). O GP da China acontece nesta semana, em Xangai, e trouxe chuva em várias edições da prova. Para a segunda etapa da temporada, podemos esperar um clima diferente na pista.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Tempo nos treinos livres, corrida sprint e corrida

O primeiro treino em Xangai acontece nesta sexta-feira (21), à 0h30 (de Brasília), seguido da classificação, às 4h30. A previsão do tempo para as sessões é de céu limpo, com temperatura de 20º C e sem previsão de chuva na região. A corrida sprint acontece à 0h de sábado, 11h no horário local, e terá a mesma condição climática do treino livre.

Gabriel Bortoleto em pista molhada no GP da Austrália (Foto: Glenn Dunbar/LAT Images)

Já a corrida será às 4h (15h locais). Para o dia, a previsão é de céu fechado, com chuva no período da noite. Desta forma, a expectativa é que não haja mau tempo em nenhuma sessão do GP da China.

continua após a publicidade

Relembre a prova de 2024

No ano passado, o grande vencedor foi Max Verstappen, seguido por Lando Norris e Sergio Perez (Red Bull). Verstappen conseguiu manter a primeira posição sem muitos embates, precisando recuperar a posição somente após parar no pit-stop. O holandês chegou a abrir 12 segundos sob Lando Norris. Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda e Valteri Bottas abandonaram o GP.

Alex Albon, da Williams, no GP da China (Foto: Reprodução/Fórmula 1)

➡️ Gabriel Bortoleto bate em estreia na F1 durante GP da Austrália

Saiba como será a programação do GP da China 2025

➡️ Sexta-feira, 21 de março

🏎️ Treino livre 1: 0h30 — Bandsports e F1TV

🏎️ Classificação sprint: 4h30 — Bandsports e F1TV

➡️ Sábado, 22 de março

🏎️ Corrida sprint: 0h — Bandsports e F1TV

🏎️ Classificação: 4h — Band, Bandsports e F1TV

➡️ Domingo, 23 de março

🏎️ Corrida: 4h — Band e F1TV