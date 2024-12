NBA relança versão famosa do comercial de Natal; veja vídeo

A NBA relançou, na terça-feira (10), o famoso comercial para os jogos de Natal da liga. A produção de 2024 faz alusão a um dos comerciais mais famosos que a liga já produziu. Em 2013, a NBA reuniu Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant, James Harden, Derrick Rose e Steve Nash para serem as estrelas do anúncio da rodada de Natal daquela temporada.

NBA lançou o comercial de Natal para temporada 2024/2025 (Foto: Reprodução/NBA)

Neste ano, a liga decidiu fazer uma versão em desenho animado, que conta com outros nomes em alta entre os fãs de basquete. Nomes como Luka Doncic, do Dallas Mavericks; Anthony Edwards, do Minnesota Timberwolves; Nikola Jokic, do Denver Nuggets; Jayson Tatum, do Boston Celtics; Jalen Brunson, do New York Knicks; Tyrese Maxey, do Philadelphia 76ers; e Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, foram alguns dos escolhidos.

O comercial começou a ser exibido nos aplicativos da NBA e nas mídias sociais durante a partida entre Orlando Magic e Milwaukee Bucks, pelo In-Season Tournament (Copa da NBA).

Confira o comercial de Natal da NBA

A programação da NBA para o Natal

A liga agendou quatro partidas para o dia 25 de dezembro. Todas serão em horários diferentes e possuem o objetivo de reunir a família para acompanhar jogos da competição em uma data importante.

O primeiro jogo será entre New York Knicks e San Antonio Spurs. Logo depois, o Dallas Mavericks recebe o Minnesota Timberwolves na reedição das finais do Oeste na temporada passada. A seguir é a vez de Boston Celtics e Philadelphia 76ers entrarem em ação. Por fim, Golden State Warriors e Los Angeles Lakers fecham o dia, que ainda conta com Phoenix Suns vs Denver Nuggets na madrugada para o dia 26.

Dia 25/12

14h – New York Knicks vs San Antonio Spurs 16h30 – Dallas Mavericks vs Minnesota Timberwolves 19h – Boston Celtics vs Philadelphia 76ers 22h – Golden State Warriors vs Los Angeles Lakers

Madrugada do dia 25/12 para 26/12