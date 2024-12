Fórmula 1: Hamilton deixa carta a Antonelli e Mercedes

Lewis Hamilton pode até estar se despedindo da Mercedes em busca de novos sucessos na carreira com a Ferrari a partir da temporada 2025 da Fórmula 1, mas antes de sair, o heptacampeão fez questão de se certificar de que as Flechas de Prata estarão em boas mãos para o futuro. De acordo com o coordenador de corridas do time alemão, Stephen Lord, o britânico deixou uma carta dando boas-vindas a Andrea Kimi Antonelli.

continua após a publicidade

➡️ FIA divulga imagens de carro para temporada 2026 da F1

O dirigente contou detalhes do episódio e disse que tudo aconteceu em Monza, no início de setembro. Após o fim do GP da Itália, 16ª etapa do campeonato, o #44 estava terminando de arrumar as coisas para deixar a base da equipe na Europa e, assim, viajar para o próximo destino. No entanto, ao perceber que seria a última vez que estaria ali, tomou uma atitude inesperada.

- Foi depois da corrida em Monza. Acho que os engenheiros tinham saído, então Lewis estava lá em cima, no quarto, sozinho. Lewis desceu as escadas, pronto para ir embora. Ele chegou ao final da escada, parou, deu meia-volta e retornou ao andar de cima. Ele deve ter esquecido alguma coisa, não pensei muito nisso - começou Lord.

continua após a publicidade

- Ele voltou para baixo cerca de 10 minutos depois e chamou um cara que trabalha com a equipe, o Carlos. E você podia ver que Lewis estava realmente muito emocionado. Eu estava lá e ele disse: "Só agora me ocorreu que nunca mais vou ver essa sala". E acrescentou: "Estou muito emocionado, é como se eu não pudesse ir embora, sinto-me meio triste por sair dessa sala porque estive nela por tantos anos e nunca mais vou vê-la". E ele ficou realmente muito emocionado por estar deixando tudo para trás - continuou.

Lewis Hamilton durante despedida da Mercedes (Foto: MOHD RASFAN / AFP)

➡️ Gabriel Bortoleto pilota carro da Sauber pela primeira vez em testes

- Entrei no quarto e na parede havia um longo bilhete escrito à mão. Era um bilhete para Kimi. Basicamente, dava as boas-vindas a ele em seu novo quarto, desejava-lhe boa sorte, dizia coisas muito boas sobre a equipe e que "se você cuidar deles, eles vão retribuir, porque são uma grande equipe". E eu pensei: "Nossa, que coisa legal de se fazer'. Na verdade, agora nós emolduramos o bilhete, então ficará lá para sempre - declarou o membro da Mercedes.

continua após a publicidade

- Entrei no banheiro e, ao lado do vaso sanitário, acima do suporte do rolo de papel higiênico, estava escrito "Lewis esteve aqui" com um grande rosto sorridente - concluiu.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Vale lembrar que foi exatamente naquele fim de semana que a Mercedes confirmou os rumores de que Antonelli assumiria o posto de Hamilton e se tornaria o novo companheiro de equipe de George Russell a partir da próxima temporada.

A Fórmula 1 agora entra oficialmente de férias e dá adeus a 2024. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.