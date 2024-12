FIA divulga imagens de carro para temporada 2026 da F1

O trabalho no conceito dos carros da Fórmula 1 para as regras que entram em vigor a partir de 2026 continua a toda por parte da FIA (Federação Internacional de Automobilismo). Na manhã desta quinta-feira (12), a federação divulgou imagens do que chamou de “versão refinada” da próxima geração de carros.

As alterações foram confirmadas após a realização do Conselho Mundial da FIA, em Quigali, na Ruanda, na última quarta-feira. O órgão não divulgou mudanças na parte técnica dos carros ou mesmo nas especificações, mas as imagens computadorizadas mostram certas alterações visuais.

Num primeiro olhar, as novidades estão sobretudo nas asas, com a traseira bem mais arredondada e as aletas da dianteira com desenho bem distinto. Nas imagens anunciadas em junho, as aletas terminavam numa barbatana anexa em ambos os lados. Agora, há um penduricalho preso às aletas e uma espécie de base horizontal que se estende para além delas.

Além disso, a FIA foi além e ainda divulgou imagens computadorizadas do carro entrando no túnel de vento, mostrando um pouco mais do avanço do trabalho que vem tendo com o conceito.

Apesar disso, as equipes só podem começar a construção dos carros de 2026 a partir de 1º de janeiro de 2025. No momento, portanto, ainda estão no aguardo dos ajustes finais.

Veja as fotos do carro abaixo

O que vem por aí na Fórmula 1?

A Fórmula 1 agora entra oficialmente de férias e dá adeus a 2024. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.