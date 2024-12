Ao que tudo indica, teremos Rebeca Andrade representando Brasil por mais um tempo. É o que diz Francisco Porath, treinador da ginasta na Seleção Brasileira. Em entrevista ao Lance!, antes da cerimônia do Prêmio Brasil Olímpico, realizado na quarta-feira (12), o técnico explicou como foi a conversa com a atleta, considerada essencial para que ela decidisse dar sequência à carreira.

Após disputar a terceira edição de Olimpíadas da carreira em Paris, Rebeca Andrade colocou em cheque a continuidade no esporte de alto rendimento. A brasileira, no entanto, revelou em entrevista, após renovar contrato com o Flamengo, que uma conversa com Fransciso, o Chico, "mudou a sua cabeça".

— A Rebeca já conquistou praticamente todos os sonhos dela. Ela tem ainda alguns sonhos, mas também quer viver um ano após o outro, e nós vamos fazer um planejamento para isso. A Rebeca quer muito estar nas competições mais importantes, porque, para uma atleta, o que motiva são as grandes competições, como Mundial, Jogos Pan-Americanos e Olimpíadas. Eu acho que ela é madura para cumprir com esse nosso planejamento e acredito que ela vá permanecer em alto rendimento por mais um tempo. Ela é muito talentosa, então se ela tiver a motivação e mantiver a cabeça no lugar, pode disputar mais quantos ciclos (olímpicos) quiser — disse Chico.

Chico conhece Rebeca Andrade como ninguém

Rebeca, de 25 anos, é treinada por Chico desde os 6. Ao lado do treinador, a ginasta conquistou as seis medalhas olímpicas da carreira, sendo a brasileira que mais vezes subiu ao pódio na competição. Com isso, não há ninguém melhor para decifrar como Rebeca pode se manter no alto nível de rendimento dentro da ginástica artística.

— A Rebeca é especialista em quase todos os aparelhos. Claro que o solo sempre é o que desgasta mais e, por isso, vamos precisar avaliar, nessa nova fase, ano a ano, como ela vai desempenhar nos aparelhos. Eu acredito que ela vai se manter competitiva. Assim como a Jade (Barbosa), ela tem uma condição física excelente, tem um "tipo" corporal que não oscila. Ela mantém esse físico há muito tempo e acho que isso faz a diferença. Então é questão mesmo de maturidade, motivação e se ela mantiver tudo isso, podemos fazer um bom planejamento — afirmou o treinador.

Francisco Porath, treinador de Rebeca Andrade na Seleção de ginástica, foi eleito técnico do ano no Prêmio Brasil Olímpico (Foto: Alexandre Loureiro/COB)

Francisco Porath foi eleito o melhor treinador individual de 2024. A honraria foi entregue ao técnico durante o Prêmio Brasil Olímpico. Além disso, também representando a ginástica, Rebeca Andrade foi a melhor atleta feminina do ano.