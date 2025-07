NBA anuncia 6 jogos fora dos Estados Unidos nos próximos anos

A NBA anunciou, nesta quarta-feira (30), que irá realizar, nos próximos 3 anos, seis jogos da temporada regular na Europa. Os países-sede serão: Alemanha, Inglaterra e França.

A novidade já vai ter início na temporada 25/26, com 2 jogos. Berlim vai sediar a primeira partida. A capital da Alemanha vai receber o jogo entre Orlando Magic e Memphis Grizzlies no dia 15 de janeiro de 2026, na Uber Arena. A outra partida será realizada em Londres, no dia 18 de janeiro, entre Memphis Grizzlies e Orlando Magic, na O2 Arena.

Em 2027, ainda sem jogo definido, a cidade de Manchester, na Inglaterra, vai receber pela primeira vez um jogo da temporada regular da NBA.

Após receber os jogos entre San Antonio Spurs e Indiana Pacers em 2025, a NBA vai retornar a Paris para jogos da temporada regular em 2027 e 2028.

Cronograma dos jogos:

2026: Berlim e Londres

2027: Manchester e Paris

2028: Berlim e Paris

Canal anuncia volta de transmissões da NBA após 20 anos

A NBC vai voltar a transmitir a NBA pela primeira vez em mais de 20 anos, incluindo jogos da temporada regular e dos playoffs, começando já nesta temporada.

O retorno da NBA à NBC está marcado para outubro de 2025, com a cobertura de diversos jogos por semana. A temporada começa oficialmente em 21 de outubro. Em 2026, a programação será expandida com a estreia do Sunday Night Basketball, que promete destacar alguns dos confrontos mais importantes da temporada.

A NBC Sports também anunciou sua equipe completa de transmissão. Cinco novos analistas se juntam ao grupo. A lista inclui Michael Grady, Brad Daugherty, Derek Fisher, Robbie Hummel, Austin Rivers e Brian Scalabrine.