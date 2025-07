Troféu Brasil reúne destaques do atletismo em São Paulo; veja programação

A partir desta quinta-feira (31), os principais destaques do atletismo, incluindo o medalhista olímpico Caio Bonfim, se reúnem em São Paulo para o Troféu Brasil, competição interclubes que vale índices e pontos importantes no ranking, de olho no Mundial de Atletismo, principal evento do ano. A competição acontece no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro e dura até este domingo (3).

continua após a publicidade

➡️China surpreende, mas Brasil volta à semifinal da VNL masculina

Medalhista olímpico na abertura

A disputa tem 854 atletas inscritos, que representam 148 clubes brasileiros. A programação já começa com Caio Bonfim, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Paris, na disputa dos 20.000m da marcha atlética, nesta quinta-feira (31), a partir das 7h (horário de Brasília). Dono de 17 títulos do Troféu Brasil, o atleta já está garantido no Mundial de Atletismo, nas provas de 20km e 35km, e usará o torneio nacional como preparação para o evento.

Recordista sul-americano em ação

Aos 25 anos, Luiz Maurício, do lançamento de dardo, é um dos principais destaques do atletismo brasileiro e um dos destaques do Troféu Brasil. Finalista nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, ele é o atual recordista sul-americano e já melhorou sua marca duas vezes em 2025. Em sua estreia na Diamond League, em junho deste ano, ele conquistou a medalha de bronze ao atingir marca de 86,62m.

continua após a publicidade

Luiz Maurício é recordista sul-americano (Foto: Wagner Carmo/CBAt)

Destaque no salto com vara

Juliana Campos é mais uma atleta brasileira que vem melhorando suas marcas pessoais durante a preparação para o Mundial de Atletismo. Aos 28 anos, ela se tornou a primeira brasileira após Fabiana Murer a saltar 4,68m. Em 2025, Juliana superou o próprio recorde cinco vezes, chegando a saltar para 4,76m durante meeting na Itália, garantindo o índice mundial.

Juliana Campos garantiu índice para o Mundial de Tóquio (Foto: Wagner Carmo/CBAt)

Veja a programação das finais do Troféu Brasil de Atletismo

31 de julho (quinta-feira)

7h: 20km marcha atlética masculina

7h05: 20km marcha atlética feminina

9h55: 100m rasos - Decatlo (1)

10h: Salto com vara feminino

10h35: Salto em distância - Decatlo (2)

11h55: Arremesso de peso - Decatlo (3)

15h: 100m rasos masculino - paralímpico

15h55: 100m rasos feminino

16h10: 100m rasos masculino

16h20: Salto em altura - Decatlo (4)

17h50: 400m rasos - Decatlo (5)

18h30: 10km rasos feminino - final por tempo

19h15: 10km rasos masculino - final por tempo

continua após a publicidade

1 de agosto (sexta-feira)

9h45: 110m com barreira - Decatlo (6)

10h33: Lançamento de disco - Decatlo (7)

10h35: Salto em distância - feminino

11h45: Lançamento do martelo - feminino

12h: Salto com vara - Decatlo (8)

13h35: Salto em distância masculino + paralímpico

13h40: Lançamento de disco - masculino

14h30: 400m rasos feminino

14h45: 400m rasos masculino

15h: Salto em altura feminino

15h10: 100m com barreira feminino

15h25: 110m com barreira masculino

15h40: Lançamento de disco feminino + paralímpico

15h42: 800m rasos feminino

15h55: 800m rasos masculino

16h20: 3.000m com obstáculos feminino - final por tempo

16h45: 3.000m com obstáculos masculino - final por tempo

17h: Lançamento do dardo - Decatlo (9)

17h10: 4x100m feminino - final por tempo

17h45: 4x100m masculino - final por tempo

18h: 1.500m rasos - Decatlo (10)

2 de agosto (sábado)

9h50: 100m com barreira - Heptatlo (1)

11h: Salto em altura - Heptatlo (2)

15h: Arremesso de peso - Heptatlo (3)

15h45: 5.000m rasos feminino - final por tempo

16h10: 200m rasos - Heptatlo (4)

16h20: Arremesso de peso - feminino

16h35: 5.000m rasos masculino + paralímpico - final por tempo

17h20: 4x400m misto - final por tempo

3 de agosto (domingo)

7h: 35.000m marcha atlética - feminino

7h10: 35.000m marcha atlética - masculino

10h: Salto triplo feminino

10h10: Lançamento de dardo feminino

10h15: Salto com vara masculino

11h: 400m com barreira feminino

11h15: 400m com barreira masculino

11h45: Salto em altura masculino

11h55: Lançamento do martelo masculino

13h30: Salto em distância feminino - Heptatlo (5)

14h05: 200m rasos feminino

14h20: 200m rasos masculino

14h30: Arremesso de peso masculino + paralímpico

14h35: 1.500m masculino + paralímpico - final por tempo

14h40: Lançamento de dardo feminino - Heptatlo (6)

15h: 1.500m masculino - final por tempo

15h15: Salto triplo masculino

15h55: 800m rasos feminino - Heptatlo (7)

16h: Lançamento de dardo masculino

16h20: 4x400m feminino - final por tempo

16h45: 4x400m masculino - final por tempo

17h: Cerimônia de encerramento

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte