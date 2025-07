LeBron James segue rotina rígida de treinos na offseason da NBA

O astro da NBA, LeBron James, tem seguido uma rotina de treinos pesados nos últimos dias, mostrando o porque de ser um dos melhores jogadores da história.

LeBron James em sua rede social (Foto: Reprodução / Instagram)

O "Rei" está começando os treinos às 4 horas da manhã, uma prática que se tornou uma de suas marcas registradas ao longo da carreira. Fontes próximas ao atleta afirmam que a rotina atual é uma das mais intensas de sua carreira, combinando musculação para fortalecimento e prevenção de lesões, treinos de agilidade e explosão, além de longas sessões de arremessos e fundamentos na quadra.

LeBron James em sua rede social (Foto: Reprodução / Instagram)

Depois do fim do treino, que costuma durar mais de três horas, LeBron faz uma sessão de recuperação. O processo inclui banheiras de gelo, terapia de compressão e sessões de alongamento e mobilidade.

Após a primeira fase de trabalho e recuperação, LeBron James vai jogar golfe. E para garantir que seu corpo se mantenha no auge, após o golfe ele faz mais uma sessão de recuperação.

LeBron James em sua rede social (Foto: Reprodução / Instagram)

LeBron James pode não estar com a aposentadoria da NBA a vista, mas sua permanência no Los Angeles Lakers parece estar em cheque. Apesar de se manter o alto nível, o ala de 40 anos não é mais o foco da equipe californiana em sua 22ª temporada. Segundo o jornalista Marc Stein, a situação do astro mudou principalmente após a chegada de Luka Doncic na última edição da liga norte-americana.

— Eu antecipo que ele não vai se aposentar vestindo um uniforme roxo e dourado (dos Lakers). Está bastante claro, neste ponto, que os Lakers iniciaram a Era Luka Doncic. Certamente parece que eles estão encarando a temporada 2025-26 como a última de LeBron em Hollywood — escreveu Stein, em sua newsletter.

A atuação de Doncic no "Mercado da Bola" da NBA com o Lakers já entrou em vigor na atual janela de transferências, com a free agency. Entre as movimentações do time, a chegada de Marcus Smart entra com um dos principais destaques, após o armador ser dispensado do Washington Wizards.