A World Surf League (WSL) monitora de perto a situação climática na Califórnia, palco de etapa do Challenger Series, divisão de acesso para a elite do surfe mundial. Devido ao alerta de tsunami, causado por um terremoto que atingiu o leste da Rússia, as praias de Huntington Beach, que recebem as disputas de surfe, chegaram a ser fechadas nesta quarta-feira (30), mas já foram reabertas pelas autoridades locais. A atual etapa da WSL tem janela prevista até este domingo (3), e está em pausa.

continua após a publicidade

➡️Guilherme Caribé se garante na final dos 100m do Mundial de natação

— O alerta de tsunami foi cancelado para a costa da Califórnia. As praias, porto e pier agora estão abertos - aproveite o pôr do sol e se mantenha em segurança! De acordo com o Centro Nacional de Alerta de Tsunami, um tsunami foi gerado pelo terremoto perto da Rússia, mas não ameaça a nossa área - escreveu a Prefeitura de Huntington Beach, em comunicado oficial.

As baterias da etapa de Huntington Beach estão em pausa e a próxima chamada está prevista para esta quinta-feira (31), às 10h30 (horário de Brasília), a depender das condições climáticas. Após a reabertura das praias, os surfistas puderam fazer treinamentos e aquecimento no mar. A etapa conta com a presença de 15 brasileiros, entre eles Samuel Pupo, Ian Gouveia e Sophia Medina.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

WSL compartilhou mapa de alerta de tsunami (Foto: Reprodução)

WSL compartilha orientações de segurança

Além da Califórnia, o Havaí, Alasca, partes do Canadá, Rússia e Japão também estão sob alerta de tsunami. Em seu perfil nas redes sociais, a organização compartilhou informações sobre a situação e o vídeo do âncora meteorológico havaiano Guy Hagi, com orientações de segurança para a população local.

— Se você mora perto da costa, você deve se preparar e evacuar a área assim que possível. Estejam preparados também para possíveis problemas de abastecimento de energia, mesmo que não more na zona do tsunami, porque você pode ser afetado - declarou em vídeo.