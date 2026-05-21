A Fórmula 1 divulgou a previsão do tempo oficial para o GP do Canadá, quinta etapa da temporada de 2026. Segundo informações da categoria, a expectativa é de clima fresco e estável na sexta-feira (22) e no sábado. Entretanto, no domingo, a chuva pode embaralhar a corrida. Para o fim de semana completo, a temperatura irá variar entre 7,5 °C e 19 °C.

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Para o primeiro dia de ação na pista do GP do Canadá, na sexta-feira, a condição será de tempo fresco e agradável, sem previsão de chuva. Os ventos terão média de 11 km/h, com rajadas de até 32 km/h. É esperada temperatura máxima de 18 °C durante o dia, enquanto a pista pode atingir 39 °C. A probabilidade de chuva é de 0%.

No sábado, a previsão é de tempo favorável e céu limpo ao longo do dia na F1. As temperaturas irão variar entre 9,5 °C e 19 °C, com ventos médios de cerca de 11,9 km/h e rajadas de até 28,8 km/h. Não há previsão de chuva, e a expectativa é de condições ideais para as atividades de pista. A probabilidade de chuva é de 0%.

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Para o último dia, a expectativa é de um cenário mais desafiador para equipes e pilotos. Há 60% de probabilidade de precipitação, com chuva irregular entre leve e moderada ao longo do domingo. As temperaturas irão variar entre 10 °C e 16 °C, enquanto a temperatura da pista pode chegar a 24,15 °C. Os ventos terão média de 14,8 km/h, com rajadas de até 36 km/h. A probabilidade de chuva é de 60%.

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Gabriel Bortoleto terá pacote de atualizações no Canadá

A análise positiva da Audi (antiga Sauber) sobre o Grande Prêmio de Miami não está pautada nos números conquistados. Apesar da falta de pontos e do abandono de Nico Hulkenberg, a equipe de Gabriel Bortoleto entende que o resultado foi satisfatório. Os dados registrados na última etapa da F1, então, foram essenciais para concluir o pacote de atualizações que será apresentado no Canadá.

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Diferente de alguns dos rivais, como a McLaren, por exemplo, a Audi não implementou nenhuma grande mudança para a corrida nos Estados Unidos. Ainda assim, viu uma atuação impressionante de Bortoleto, que conseguiu manter bom ritmo e levou o carro da 21ª a 12ª colocação.

Em busca de potencializar essa melhoria, o diretor esportivo Allan McNish revelou que a Audi projeta que sua primeira grande modificação no R26 aconteça durante o fim de semana do GP do Canadá. Com foco nos problemas na aerodinâmica do carro, a equipe levará um novo assoalho, além de rever a estrutura dos dutos de freio.

Gabriel Bortoleto no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

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