Brasileiro revela conversas com UFC para disputar cinturão

O cinturão do peso meio-médio do UFC está perto de vir ao Brasil pela primeira vez na história. Embora ainda não tenha luta marcada, o promissor Carlos Prates acredita ser o próximo a disputar o título depois da primeira defesa do atual campeão Islam Makhachev. Na teoria, então, o brasileiro precisa apenas esperar o resultado do próximo duelo do russo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Em entrevista ao jornalista Ariel Helwani, "The Nightmare" deixou claro que já recebeu garantias de Dana White e de outros membros da cúpula do UFC sobre uma futura disputa de cinturão. Segundo o brasileiro, a possibilidade passou a ser tratada de forma concreta após sua vitória mais recente na organização.

— Eu conversei com Dana e o UFC depois da minha luta… Falamos sobre algumas coisas que eu não posso dizer, mas eu realmente acho que serei o próximo. Não importa quem venha a vencer entre Islam e Ian Garry, eu serei o próximo — disse o brasileiro.

continua após a publicidade

A luta contra Makhachev se torna improvável pelo curto tempo em que Prates precisaria se preparar para encarar o russo. Com isso, a atenção volta-se para o único lutador que está atualmente à sua frente no ranking: o irlandês Ian Machado Garry. O representante da "Chute Boxe Diego Lima", então, surge como principal nome para enfrentar o atual campeão – no entanto, apesar dos rumores, o UFC ainda não confirmou o próximo duelo do russo.

Prates está em alta no meio-médio do UFC

Carlos Prates não teve problemas em derrotar o ex-campeão Jack Della Maddalena. Quem acompanhou o UFC 328 viu que o astro da Fighting Nerds dominou o australiano por quase três rounds completos antes de a vitória ser confirmada. Além de entregar ao brasileiro mais um bônus de performance, o Ultimate o colocou na cola do cinturão dos meio-médios.

continua após a publicidade

Como de costume, o UFC atualizou os rankings oficiais na terça-feira – três dias após um evento Fight Night ou numerado. Dependendo do resultado na luta, o Brasil pode subir ou descer na lista dos melhores lutadores da organização. Porém, a mudança, desta vez, foi mais do que satisfatória para os fãs brasileiros.

O show entregue por Prates na luta principal do UFC 328 o rendeu mais três posições na divisão dos meio-médios (até 77 kg). Antigo número 5, "The Nightmare" se destaca agora em terceiro lugar, atrás apenas do campeão Makhachev e do provável próximo desafiante ao título, Machado Garry, único a vencer Carlos na organização.

Carlos Prates venceu Jack Della Maddalena no UFC Perth (Foto: Reprodução/Instagram/UFC)

+Aposte em Carlos Prates no UFC

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.