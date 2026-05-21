Chefe da Ferrari freia otimismo para GP do Canadá

A Ferrari tem histórico positivo, mas a última vitória foi em 2018.

O chefe da Ferrari, Frédéric Vasseur, tratou de frear o otimismo e alinhar as expectativas antes do Grande Prêmio do Canadá. Apesar do bom histórico da equipe italiana no Circuito Gilles Villeneuve, com 12 vitórias, os últimos anos não têm sido bons: sua última vitória data de 2018, sua última pole position de 2019 e seu último pódio de 2022.

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Em Miami, a Scuderia levou um importante pacote de atualizações, mas não conseguiu transformá-lo em bons resultados. A Ferrari chega a Montreal ciente de que precisa apresentar um desempenho melhor em todos os aspectos. Contudo, o dirigente mantém os pés no chão e acredita que o desafio no Canadá pode ser ainda maior.

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Ferrari no GP do Canadá

De acordo com o chefe da Ferrari, o Canadá possui uma pista complexa, que exige o equilíbrio certo entre as curvas lentas e os trechos rápidos das retas longas. Outro aspecto que vai fazer a diferença para Vasseur é a adição da corrida sprint no circuito, que dará pouco tempo de preparo para a equipe.

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A mudança faz com que as equipes tenham apenas uma sessão de treinos livres disponível na sexta-feira para definir o acerto do carro antes do parque fechado. A Ferrari pode sentir mais essa questão, já que deu a impressão de que não conseguiu encaixar suas atualizações do último Grande Prêmio.

- Do ponto de vista esportivo, Montreal nunca é fácil. A pista exige muito dos freios, a tração é crucial na saída das curvas lentas e chicanes, e este ano o clima e as baixas temperaturas podem adicionar uma camada extra de complexidade.

Com a antecipação da corrida no calendário para o final de maio, a previsão do tempo indica um cenário consideravelmente frio para os padrões da Fórmula 1. Os termômetros podem sequer passar dos 20°C.

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Lewis Hamilton no GP de Miami da F1 2026 (Foto: Chandan Khanna/ AFP)

Vasseur minimizou as projeções mais otimistas e reforçou que o foco da equipe deve ser se concentrar na execução e aproveitar ao máximo as oportunidades ao longo do final de semana. Um outro ponto que pode mudar as previsões na pista é que, nesta semana, a Mercedes é quem vai apresentar muitas novidades.

Apesar das dificuldades relatadas pelo chefe de equipe, o francês celebra o ambiente de Montreal, que sempre conta com muitos fãs da escuderia italiana. "O evento canadense é sempre especial, com uma grande atmosfera na cidade e no circuito", conclui.

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Programação do Grande Prêmio

Após uma pausa de três semanas no calendário, a Fórmula 1 volta à ação no Grande Prêmio do Canadá durante os dias 22 a 24 de maio. A prova é realizada no Circuito Gilles Villeneuve, que receberá a quinta etapa do calendário. Assim como na China, o fim de semana conta ainda com uma corrida sprint, corrida curta valendo menos pontos.

SEXTA-FEIRA, 22 DE MAIO

🏎️ Treino Livre 1 - 13h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação Sprint - 17h30 (de Brasília)

SÁBADO, 23 DE MAIO

🏎️ Corrida Sprint - 13h (de Brasília)

🏎️ Classificação - 17h00 (de Brasília)

DOMINGO, 24 DE MAIO

🏎️ Corrida - A partir das 17h (de Brasília)

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