Gabrielzinho é convocado para Mundial de natação paralímpica

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) divulgou a lista de 29 atletas para o Mundial de natação paralímpica, principal competição da temporada, que acontece em Singapura, entre os dias 21 e 27 de setembro. Entre os nomes convocados está o de Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, campeão de três provas nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024.

Exclusivo: Sensação das Paralimpíadas, Gabrielzinho fala de Paris e futuro

O nadador, da classe S2 (comprometimento físico-motor), garantiu o índice mundial em seletiva realizada no CT Paralímpico, em São Paulo. Gabrielzinho disputou o Mundial de Manchester 2023, última edição da competição, e conquistou o ouro nos 50m costas, 100m costas e 200m livre. Ao todo, ele soma seis títulos mundiais, já que foi campeão nas mesmas provas na edição anterior, em 2022.

Em Paris, Gabriel foi campeão nos 100m costas, 200m livre e 50m costas, e conquistou o público francês com sua simpatia e carisma. O mineiro ficou conhecido pelos locais como "golfinho", justamente por sua técnica de nado, que utiliza movimentos pélvicos para ondular o corpo na água.

Além de Gabrielzinho, a lista conta com outros dois campeões paralímpicos em Paris: Carol Santiago, da classe S12 (baixa visão), medalhista de ouro nos 50m livre, 100m livre e 100m costas, além de prata nos 100m peito e no revezamento 4x100m livre 49 pontos; e Talisson Glock, campeão nos 400m livre, prata nos 100m livre e bronze nos 200m medley e no revezamento 4x50m livre 20 pontos.

Carol Santiago foi campeã no último Mundial (Foto: Ale Cabral/ CPB)

Brasil no Mundial de natação paralímpica

Em 2023, ano da última edição do Mundial de natação paralímpica, o Brasil conquistou 46 medalhas em Manchester, encerrando a competição em quarto lugar. O melhor desempenho histórico do país aconteceu em 2022, na Ilha da Madeira, com 53 medalhas e o terceiro lugar na classificação geral.

O maior medalhista brasileiro na história da competição é Daniel Dias, com 40 medalhas em mundiais, sendo 31 de ouro. O nadador se aposentou das piscinas em 2021, aos 33 anos.

