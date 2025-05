Exclusivo: Sensação das Paralimpíadas, Gabrielzinho fala de Paris e futuro

De olho no Mundial de natação paralímpica, o multicampeão Gabrielzinho, que foi sucesso em Paris, já renovou os objetivos para o próximo ciclo. Na última semana, durante seletiva realizada no CT Paralímpico, em São Paulo, ele garantiu índice para a competição, que acontecerá em Singapura, entre os dias 21 a 27 de setembro, e falou com o Lance! sobre a experiência nas Paralimpíadas de 2024 e o papel como referência do esporte.

continua após a publicidade

➡️Imprensa chinesa se rende a Hugo Calderano: ‘Herói solitário’

Campeão nos 100m costas, 200m livre e 50m costas, Gabrielzinho conquistou o público francês com sua simpatia e carisma, e foi eleito o melhor atleta paralímpico do ano por um jornal do país. O mineiro compete na classe S2 (comprometimento físico-motor) e ficou conhecido pelos locais como "golfinho", justamente por sua técnica de nado, que utiliza movimentos pélvicos para ondular o corpo na água.

- Paris foi algo mágico que aconteceu na minha vida, principalmente pelos resultados e pela forma como tudo aconteceu. O carinho dos franceses foi algo que é até difícil de explicar, foi um momento muito especial que eu vivi e acredito que seja só o começo, ainda tenho muitos jogos pela frente, muitas grandes competições, espero rodar muito lugares do mundo ainda e se Deus quiser conquistar o coração de muitas pessoas, do máximo de pessoas possível - declarou.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Mineiro conquistou três ouros em Paris (Foto: Silvio Ávila/ CPB)

Futuro e legado

Aos 23 anos, Gabrielzinho já soma duas edições de Jogos Paralímpicos em seu currículo e, além dos três ouros conquistados em Paris, também é dono de dois ouros e uma prata nos Jogos de Tóquio. Mesmo assim, ele revelou que suas aspirações para o futuro não ficam apenas no campo da realização esportiva, mas também em ser um modelo para as próximas gerações.

- Fico muito feliz de poder ser uma referência, sei da responsabilidade, mas levo mais como um orgulho porque inspirar a nova geração, eu sei que é o futuro do nosso país. Quem sabe daqui a alguns anos, quando eu estiver só assistindo a essas novas gerações, meu nome esteja gravado na memória de todo mundo. Esse é o legado que eu quero deixar, não só pelas medalhas, mas pela pessoa que eu sou - finalizou.