Gabriel Bortoleto completa primeira corrida na Fórmula 1

Gabriel Bortoleto terminou sua primeira corrida completa na Fórmula 1, no GP da China, em Xangai, na madrugada deste domingo (23), com a 17ª posição. O piloto de 20 anos, que corre pela Sauber, enfrentou dificuldades durante o final de semana, incluindo a largada da 19ª posição e uma rodada logo na primeira volta, quando perdeu o controle do carro durante uma disputa com Oliver Bearman, da Haas. Isso o fez cair para a última posição.

Apesar das limitações no ritmo da corrida e a distância do pelotão, Gabriel Bortoleto permaneceu focado em terminar a prova e coletar dados valiosos ao lado da equipe. Durante a corrida, ele conseguiu se aproximar e acompanhar seu companheiro de equipe, Nico Hülkenberg.

Bortoleto conseguiu mostrar evolução no ritmo de corrida e manter o carro na pista até o final, algo que não aconteceu em sua estreia na Austrália, quando abandonou a prova nas primeiras voltas devido a um erro causado pelas condições de pista molhada.

Próximo compromisso de Gabriel Bortoleto

Embora não tenha pontuado, o resultado foi simbólico para Gabriel Bortoleto, especialmente após seu abandono na estreia na Austrália. O próximo desafio será no Circuito de Suzuka, no Japão, que representa mais uma oportunidade de crescimento para Gabriel em sua temporada de estreia.

