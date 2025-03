Gabriel Bortoleto, piloto da equipe Sauber na Fórmula 1, cresceu em ambiente repleto de referências e apoio familiar. Seu pai, Lincoln Oliveira, é CEO da Stock Car, controlador do Grupo Veloci e dono da Vicar, empresa promotora da principal categoria de automobilismo do Brasil.

A mãe, Andrea Bortoleto, foi fundamental no início de carreira do piloto. A brasileira coleciona diversos momentos emocionantes da trajetória de seu filho no automobilismo.

Já o irmão mais velho, Enzo Bortoleto, foi um grande incentivador do jovem de 20 anos. Ele, também piloto, teve passagens pela Fórmula 3 Britânica e pela Porsche Cup, além de ser fundador da equipe KTF Sports. Atualmente, trabalha no setor técnico da Stock Car.

Conheça o pai de Gabriel Bortoleto

Lincoln Oliveira é um empresário brasileiro destacado no setor de telecomunicações e automobilismo. Ele é CEO da Vicar, empresa responsável pela promoção da Stock Car. Assumiu o cargo em 2025, após ter sido um dos comandantes da Vicar anteriormente. Sua experiência no automobilismo tem sido fundamental para o desenvolvimento da categoria no Brasil e para a promoção de novos talentos.

A influência de Lincoln na carreira de Gabriel foi decisiva. Desde pequeno, Gabriel se interessou pelo automobilismo, inspirado pelo pai e pelo irmão mais velho, Enzo, que também competiu em categorias de base. Aos seis anos, Gabriel começou a dar os primeiros passos no kart, no kartódromo de Aldeia da Serra, em São Paulo. Aos 11 anos, mudou-se para a Itália para continuar sua carreira no automobilismo europeu.

Lincoln também é conhecido por seu trabalho no setor de telecomunicações. Ele fundou a Americanet em 1996, que, após fusão com a Vero em 2023, se tornou uma das maiores provedoras de serviços de internet no Brasil, com receita de R$ 1,9 bilhão.

Conheça o irmão de Gabriel Bortoleto

Enzo Bortoleto, que também seguiu carreira no automobilismo, competiu em categorias como a Fórmula 3 Britânica, em 2016, e participou de competições no Brasil, como Sprint Race (atualmente NASCAR Brasil), Porsche Cup, Brasileiro de Marcas, Stock Light (hoje Stock Series) e Endurance Brasil.

Em determinado momento, Enzo decidiu abrir mão de sua carreira de piloto para concentrar recursos no desenvolvimento de Gabriel, acreditando no grande potencial do irmão mais novo no automobilismo europeu.

Hoje, Enzo contribui para o grupo que administra a Stock Car Brasil, especialmente no núcleo Audace, responsável pela parte técnica e tecnológica da categoria. Além disso, é pai de duas crianças: Lorenzo, nascido em 2019, e Manuela, nascida em 2022, tornando Gabriel tio desde jovem.

Conheça a mãe de Gabriel Bortoleto

Em várias entrevistas, Andrea Bortoleto compartilhou momentos emocionantes da trajetória de seu filho no automobilismo. Em conversa com a “Band”, ela relembrou os primeiros passos de Gabriel no kart. Andrea ainda destacou a paixão do filho por carros e corridas desde muito cedo.

— Ele acordava, tomava café e ia para o simulador. Então, assim, simulador, simulador, simulador… — contou a mãe de Gabriel Bortoleto. Ela também mencionou que, para incentivá-lo a comer, preparava alimentos em formato de roda, uma maneira divertida de envolver o esporte no cotidiano da família.

— Tudo que a gente fazia em casa de comidinha tinha que ser em formato de roda.