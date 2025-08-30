Neste sábado, dois clubes brasileiros entraram em quadra, no último dia da Copa Mundo do Futsal Feminina, em Cascavel, no Paraná. O primeiro será a Faculdade Sogipa, que decide o terceiro lugar contra o NY Ecuador, dos EUA, às 16h, com transmissão do YouTube do Lance!

A Sogipa abriu o placar a goleira Sarah. Além do gol, a camisa 12 também apareceu muito bem no primeiro tempo com ótimas defesas.



Na sexta-feira, o Stein, do Brasil, goleou o NY Ecuador, por 6 a 1, na semifinal. O outro finalista é o russo Normanochka, que goleou a Sogipa por 10 a 1, também com transmissão do Lance!.

Como foi a partida da Copa Mundo do Futsal?

O primeiro tempo foi marcado por uma partida dura para o Stein, que ficou bastante tempo sem marcar gol. Na segunda metade da parcial, o time brasileiro alcançou finalmente a rede, marcando o primeiro gol da partida. Depois, o Stein marcou novamente e levou o placar ao 2 a 0 para as brasileiras.

No segundo tempo, o Stein voou e marcou quatro gols. O caminho já estava praticamente impossível, o NY Equador conseguiu emplacar um gol na partida. Ao final, o jogo foi encerrado em 6 a 1.

Giovanna Silva comemorando após marcar o gol (Foto: Divulgação)



Veja a classificação após a fase de grupos

