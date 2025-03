Free Agency da NFL: confira as últimas principais movimentações

A Free Agency da NFL foi movimentada na última semana, com diversos acordos fechados. Com jogadores em novas casas ou com renovações de contrato, algumas se destacaram, como a saída de D.K. Metcalf do Seattle Seahawks para o Pittsburgh Steelers.

Alguns nomes de peso seguem no mercado e devem fechar um acordo nos próximos dias. Jogadores como Aaron Rodgers, Amari Cooper, Stefon Diggs e Joey Bosa seguem livre para assinar com qualquer time da NFL.

Veja as contratações e renovações da Free Agency da NFL

Saídas de Seattle Seahawks e um novo QB

No Seattle Seahawks, o ataque perdeu peças importantes para a próxima temporada. Em um espaço curto de dias, a equipe da NFC West perdeu os dois principais wide receivers, D.K. Metcalf e Tyler Lockett, e o quarterback titular, Geno Smith.

D.K. foi trocado para o Pittsburgh Steelers por uma escolha de segunda rodada do Draft da NFL de 2025. Na nova equipe, Metcalf já acertou novo contrato, de cinco anos, no valor de US$ 150 milhões. O jogador pediu para ser trocado da equipe após seis anos na franquia.

Na posição de quarterback, o Seattle Seahawks mandou Geno Smith para o Las Vegas Raiders por uma escolha de terceira rodada do Draft da NFL de 2025. Para o lugar de Geno, a franquia contratou Sam Darnold, vindo da Free Agency, após passagem de destaque no Minnesota Vikings. Darnold acertou com os Seahawks por 110 milhões de dólares em três anos.

Sam Darnold em ação pelo Minnesota Vikings (Foto: Stacy Revere/AFP)

Já Tyler Lockett não teve o contrato renovado com os Seahawks. Em Seattle desde 2016, o wide receiver foi um dos principais jogadores da equipe nas últimas temporadas. A nova casa do recebedor deve ser o Las Vegas Raiders, de Geno Smith e Pete Carroll, ex-treinador da franquia.

Linha ofensiva em Chicago

Após diversas falhas da posição em 2024, o Chicago Bears reforçou a linha ofensiva. O time de Caleb Williams desembolsou 42 milhões de dólares por três anos pelo center Drew Dalman, do Atlanta Falcons, e trocou uma escolha de quarta rodada pelo guard Joe Thuney, do Kansas City Chiefs.

Nome de peso nos Rams

Um dos melhores jogadores da NFL nos em anos anteriores, Davante Adams é o novo jogador do Los Angeles Rams. O recebedor vai para a equipe da Califórnia após temporadas abaixo nos Raiders e nos Jets. A franquia acertou com o veterano por dois anos em contrato de 46 milhões de dólares.

Davante Adams em ação pelo New York Jets (Foto: AFP)

Defensores nos Patriots

Em reconstrução, o New England Patriots acertou com edge rusher Harold Landry e o defensive tackle Milton Williams. Para Landry, os hexacampeões da NFL acertaram por 43 milhões de dólares em três anos. Já com Williams, a franquia de Boston fechou por quatro anos em 104 milhões de dólares.

Renovações de contrato

Alguns jogadores tiveram o contrato renovado durante a Free Agency da NFL. Alguns ainda tinham vinculo com as equipe, outros testaram o mercado, mas vão retornar para as equipes para a próxima temporada. Confira: