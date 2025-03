NFL: San Francisco 49ers troca Deebo Samuel com Washigton Commanders

O jogador Deebo Samuel terá nova casa para a temporada de 2025 da NFL. O wide reciver foi trocado do San Francisco 49ers para o Washigton Commanders por uma escolha compensatória de quinta rodada do próximo Draft, que será realizado entre os dias 24 a 26 de abril.

continua após a publicidade

➡️ NFL: após ‘novela’, Rams definem o futuro de Matthew Stafford

O wide reciver, que terá impacto de 21,7 milhões de dólares na folha salarial dos Commanders, irá se juntar ao time que foi o finalista da NFC em 2025 e que tem uma das grandes promessas da NFL, o quarterback Jayden Daniels.

Deebo Samuel chegou na NFL em 2019, quando foi draftado pelo San Francisco 49ers na 36ª escolha geral. Pela equipe, o wide reciver, que também atuou como running back, chegou a dois Super Bowls, mas foi superado pelo Kansas City Chiefs nas duas ocasiões.

continua após a publicidade

Em 2021, Deebo teve sua melhor temporada com os 49ers, onde teve 1.405 jardas aéreas e 365 terrestres, com 14 touchdowns. Em 2022, após longa novela, renovou com a equipe de San Francisco por 71 milhões de dólares por três anos e mais dois opcionais. Porém, após a negociação, o desempenho do jogador caiu, perdendo o status de WR1 da equipe.

Deebo Samuel em ação pelo San Francisco 49ers (Foto: Divulgação/San Francisco 49ers)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com novos ares em uma equipe promissora, Deebo Samuel procura recuperar o desempenho que teve em 2021, onde foi cotado a vencer o prêmio de jogador ofensivo do ano, que ficou com Cooper Kupp, do Los Angeles Rams. Os Commanders contam com jogadores promissores, como Jayden Daniels, e com mais experiência, como Terry McLaurin.