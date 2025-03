A final do Sul-Americano de Clubes de vôlei feminino não poderá mais ser 100% brasileira. Após o resultado da última rodada da fase de grupos, o Praia Clube terminou a etapa da segunda colocação do Grupo B e enfrentará o Minas, líder do Grupo A, que está invicto no torneio. O confronto acontecerá, às 18h30 (de Brasília), nesta segunda-feira (10).

continua após a publicidade

➡️ VNL 2025: FIVB divulga cidades-sede e datas da Liga das Nações de Vôlei

Na última rodada, no último sábado (8), o Minas garantiu a vitória por 3 a 0 (25/12, 25/18 e 25/14) sobre o Estudiantes, da Argentina. Já do outro lado, o Praia Clube perdeu o confronto direto, pela liderança do Grupo B, para o Alianza Lima por 3 a 1 (23/25, 25/17, 20/25 e 20/25).

Além do duelo "pão de queijo", a outra semifinal será disputada pelo algoz do Praia Clube, o Alianza Lima, contra o Estudiantes de La Prata. O jogo também acontecerá no dia 10 de março, nesta segunda-feira.

continua após a publicidade

Vale destacar que o campeão do Sul-Americano de Clubes também conquistará uma vaga no Campeonato Mundial de vôlei feminino. O torneio internacional está agendado para acontecer nos dias 8 a 14 de dezembro de 2025.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte