Quem inventou o futebol americano? Veja a origem do esporte

O futebol americano é um dos esportes mais populares dos Estados Unidos, mas suas raízes remontam ao século XIX, quando surgiu como uma adaptação do rugby e de outras variantes do futebol praticadas na Inglaterra. Com regras evoluindo ao longo dos anos, ele se transformou em um jogo altamente estratégico, técnico e emocionante. Neste artigo, exploramos a origem do futebol americano, seus principais desenvolvimentos e como ele conquistou uma legião de fãs pelo mundo. O Lance! te conta quem inventou o futebol americano.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Quem inventou o futebol americano?

O futebol americano nasceu de uma junção de estilos de jogo praticados em universidades dos Estados Unidos durante o século XIX. Antes disso, diversas instituições de ensino possuíam suas próprias versões do futebol, algumas mais próximas do rugby, outras mais similares ao futebol tradicional. O marco inicial da modalidade ocorreu em 6 de novembro de 1869, quando as universidades de Rutgers e Princeton realizaram o primeiro jogo interuniversitário de futebol nos Estados Unidos.

O esporte, no entanto, ainda possuía regras muito diferentes das atuais. As equipes jogavam com 25 jogadores de cada lado e seguiam um formato que se assemelhava mais ao rugby e ao futebol europeu. Foi apenas com a influência de Walter Camp, considerado o "Pai do Futebol Americano", que o esporte começou a ganhar suas características definitivas.

continua após a publicidade

Walter Camp e as primeiras regras

Walter Camp foi um jogador e treinador da Universidade de Yale que revolucionou o jogo ao introduzir diversas regras que tornaram o futebol americano um esporte distinto. Entre as mudanças mais importantes implementadas por Camp estão:

A introdução da linha de scrimmage, onde a jogada começa; A regra das descidas, estabelecendo que o time deveria avançar uma determinada distância para manter a posse da bola; A redução do número de jogadores por equipe para 11; A padronização do sistema de pontuação.

Essas modificações transformaram o futebol americano em um jogo mais estratégico e organizado, diferenciando-o do rugby e de outras variações do futebol.

continua após a publicidade

A evolução do jogo e sua popularidade

Ao longo do final do século XIX e início do século XX, o futebol americano universitário se consolidou como a forma dominante do esporte nos Estados Unidos. Escolas como Yale, Harvard, Princeton e Michigan tornaram-se referências na modalidade, e os jogos entre essas instituições atraíam multidões.

Durante esse período, diversas mudanças foram feitas para melhorar a segurança dos jogadores, uma vez que as lesões e até mortes em campo eram frequentes. A introdução do passe para frente foi uma das inovações mais significativas, permitindo maior dinamismo ao jogo e reduzindo o número de colisões violentas.

O surgimento da NFL e o futebol americano profissional

A história do futebol americano profissional começou oficialmente em 1920, com a criação da American Professional Football Association (APFA), que mais tarde se tornaria a National Football League (NFL) em 1922. Inicialmente, a liga era composta por equipes de pequenas cidades industriais, mas, com o tempo, expandiu-se para grandes centros urbanos.

O futebol americano profissional ganhou notoriedade na década de 1950, especialmente após o jogo conhecido como "The Greatest Game Ever Played", a final do campeonato da NFL de 1958 entre Baltimore Colts e New York Giants. A transmissão televisiva desse jogo ajudou a aumentar exponencialmente o interesse pelo esporte.

Na década de 1960, a criação da American Football League (AFL) trouxe mais competição e inovação para o esporte, resultando em uma fusão entre AFL e NFL em 1970. Dessa união nasceu o Super Bowl, o evento esportivo mais assistido nos Estados Unidos e uma das maiores audiências televisivas do mundo.

O futebol americano hoje

Atualmente, o futebol americano é um fenômeno global. Embora sua principal liga, a NFL, esteja concentrada nos Estados Unidos, a popularidade do esporte se expandiu para outros países. Jogos são realizados no Reino Unido, México e Alemanha, e as transmissões da NFL alcançam milhões de telespectadores ao redor do mundo.

Além do futebol profissional, o esporte universitário continua sendo um grande pilar da cultura americana. A NCAA (National Collegiate Athletic Association) organiza torneios e eventos que movimentam milhões de dólares e atraem multidões para os estádios.