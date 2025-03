Saquon Barkley, running back do Philadelphia Eagles, fechou um acordo histórico com a franquia nesta terça-feira (4). O jogador assinou uma extensão de contrato que o torna o atleta mais bem pago da história da NFL em sua posição.

Segundo a ESPN, o novo acordo adiciona dois anos ao seu vínculo atual, com um valor total de US$ 41,2 milhões (R$ 256,5 milhões). Desse montante, US$ 36 milhões (R$ 224,1 milhões) são garantidos, e Barkley ainda pode ganhar mais US$ 15 milhões (R$ 93,3 milhões) caso atinja metas esportivas pré-estabelecidas.

Na temporada passada, Barkley foi decisivo para a conquista do segundo Super Bowl da história dos Eagles. O running back quebrou recordes da franquia, incluindo jardas totais, com 2.853, e jardas corridas, 2.504, em uma única temporada. Suas atuações destacadas justificaram o investimento da equipe e consolidaram seu lugar como um dos principais nomes da liga.

Saquon Barkley venceu o Super Bowl LIX com o Philadelphia Eagles (Foto: Emilee Chinn/AFP)

Com o novo contrato, Barkley se torna o primeiro running back da história da NFL a receber mais de US$ 20 milhões por ano, com uma média anual de US$ 20,6 milhões (R$ 128,2 milhões). O acordo reforça a importância do jogador para os Eagles, que apostaram alto em sua contratação antes da temporada 2024-25. Na época, Barkley assinou um contrato de três anos e US$ 38 milhões, e rapidamente se tornou peça fundamental para o sucesso da equipe.