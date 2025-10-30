menu hamburguer
Franca vira, derrota União Corinthians e volta a vencer no NBB

Francanos voltaram a vencer no NBB

Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 30/10/2025
21:35
Atualizado há 3 minutos
Franca em vitória sobre o União Corinthians na terceira rodada do NBB 2025/26 (Foto: Marcos Limonti / SFB)
Franca em vitória sobre o União Corinthians na terceira rodada do NBB 2025/26 (Foto: Marcos Limonti / SFB)
O Sesi Franca Basquete derrotou o União Corinthians em casa na terceira rodada do Novo Basquete do Brasil (NBB). Os francanos fecharam a partida em 96 a 77 após precisarem recuperar os pontos obtidos pelo União Corinthians durante o primeiro quarto. O time de casa teve a invencibilidade quebrada pelo Caxias na terça-feira (28) e agora volta a vencer na liga.

🏀 Destaques

  1. Juan Larteza, do Sesi Franca Basquete, foi o maior pontuador da partida, marcando 29 pontos, quatro rebotes e duas assistências;
  2. No lado do União Corinthians, Nathaniel Barnes foi o que fez mais pontos, com 23, sendo um rebote e três assistências;
  3. Considerando as pontuações parciais, União Corinthians fez 24 a 23 no primeiro e segundo quartos. Na volta do intervalo, o Franca virou a partida e marcou 26 a 10 e 24 a 19 no primeiro e segundo quarto, respectivamente.
Franca em vitória sobre o União Corinthians na terceira rodada do NBB 2025/26 (Foto: Marcos Limonti / SFB)
Franca venceu o União Corinthians por 96 a 77 no NBB. A partida teve virada dos francanos, que precisaram recuperar a diferença. Veja fotos!

Marcos Limonti / SFB

➡️ Flamengo segue sem Gui Deodato para partida contra São José

Como foi a partida entre Franca e União Corinthians no NBB?

O União Corinthians começou muito bem, abrindo 12 pontos de vantagem no primeiro quarto. Entretanto, ainda no início, o Franca marcou 11 pontos em sequência, diminuindo a vantagem do time visitante, que fechou em 24 a 23.

Franca em vitória sobre o União Corinthians na terceira rodada do NBB 2025/26 (Foto: Marcos Limonti / SFB)
Juan Larteza foi o maior pontuador da partida (Foto: Marcos Limonti / SFB)

No segundo quarto, o União Corinthians marcou cestas de três pontos no início, fazendo com que o time ampliasse a vantagem. Mantendo um jogo estável, o Franca não ficou muito longe. Mesmo assim, os visitantes seguiram com a vantagem e deixaram o placar geral em 48 a 46.

Na volta do intervalo, o Franca alcançou e não saiu mais da liderança. Zu Junior chegou a marcar 10 pontos seguidos. Por outro lado, o União Corinthians só alcançou a cesta seis vezes. Dessa vez, os mandantes saíram da parcial com o placar geral em 72 a 58.

Franca em vitória sobre o União Corinthians na terceira rodada do NBB 2025/26 (Foto: Marcos Limonti / SFB)
Franca em vitória sobre o União Corinthians na terceira rodada do NBB 2025/26 (Foto: Marcos Limonti / SFB)

A situação se manteve no último quarto da partida. O Franca seguiu na liderança e o União Corinthians reagiu pouco. Com isso, o atual campeão do NBB fechou a partida em 96 a 77.

