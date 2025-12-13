AO VIVO: Osasco x Conegliano pela semifinal do Mundial de Vôlei
Osasco enfrenta time italiano pela final
O Osasco entra em quadra neste sábado (13) para seu maior desafio no Mundial de Vôlei até o momento: a semifinal contra o poderoso Conegliano (Itália), tido como um dos favoritos e grande potência do vôlei europeu. Após garantir a segunda vaga do Grupo A com uma vitória sofrida sobre o Zhetysu, do Cazaquistão, por 3 sets a 2, a equipe brasileira sabe que precisará de uma atuação quase perfeita para derrubar o Conegliano.
Pré-jogo
- A ex-jogadora da seleção brasileira, Sheilla também está presente
- O treinador da seleção brasileira feminina de vôlei, Zé Roberto está presente para assistir a partida
- Pré-jogo: Poucos torcedores nas arquibancadas
O Conegliano é conhecido por seu elenco recheado de estrelas internacionais e por um ritmo de jogo extremamente agressivo, com um ataque potente e um sistema defensivo sólido.
Osasco São Cristóvão Saúde (2 V - 1 D)
O time brasileiro teve uma trajetória de altos e baixos, garantindo a classificação no limite e terminando a fase de grupos com 2 vitórias e 1 derrota.
O Osasco começou bem, vencendo o Alianza Lima por 3 sets a 0. A primeira derrota veio contra o outro time italiano do grupo, o Scandicci, que venceu o Osasco por 3 sets a 0. A vaga foi garantida de forma antecipada pelo saldo de sets, mas a equipe suou no último jogo, vencendo o VC Zhetysu em um tie-break dramático de 19 a 17 (3 sets a 2 no total).
