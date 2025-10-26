Botafogo leva virada e perde 2° jogo na NBB
A Unifacisa venceu o Botafogo, de virada, por 85 a 72 na manhã deste domingo (26), no Ginásio Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro. O ala botafoguense Xavier anotou 30 pontos, quase metade dos pontos totais, foi o maior pontuador da partida.
Na estreia da competição, o clube carioca foi derrotado pelo Fortaleza por 84 a 80, mas na última rodada venceu o Vasco por 85 a 76. O Unifacisa, por sua vez, foi derrotado na estreia pelo Flamengo por 80 a 70, e na última sexta-feira (24), ganhou do Vasco por 84 a 80 na prorrogação.
Como foi o jogo entre Botafogo e Unifacisa?
O Botafogo largou na frente e conseguiu abrir uma vantagem significativa logo no primeiro quarto da partida. Porém, a equipe da Unifacisa mudou a estratégia de jogo e se adaptou à partida, fazendo com que a vantagem de mais de dez pontos desaparecesse e o placar ficasse empatado. No fim do segundo quarto, o Botafogo já havia tomado a virada e perdia por dois pontos. O primeiro tempo terminou em 38 a 36 para a Unifacisa.
O segundo tempo começou devagar, com ambas as equipes errando muitas cestas e passes. O ala botafoguense Xavier conseguiu uma sequência de arremessos que entraram, fazendo com que o clube carioca abrisse vantagem. Do outro lado, Melvin assumiu a responsabilidade e manteve a equipe da Unifacisa no jogo. O terceiro quarto terminou em 62 a 60 para os visitantes.
No último quarto, a Unifacisa disparou com cestas de três pontos e o Botafogo continuou a errar lances livres e não conseguia concretizar as jogadas. A partida terminou em 85 a 72.
