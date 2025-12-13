Serão 14 lutas ao todo, com Tiago Pereira buscando sua terceira defesa do cinturão peso galo.

Principal evento de MMA do Brasil, o Jungle Fight fecha a temporada 2025 neste sábado (13) em grande estilo. O evento do ex-lutador Wallid Ismail colocará dois cinturões em jogo nas duas lutas principais da sua 143a edição, nos pesos galo e mosca, em show que será realizado em São Paulo. A TV Globo transmite os duelos de campeonato e o card completo pode ser conferido no Sportv e no Combate.

Tiago Pereira, atual campeão peso galo do Jungle Fight, busca sua terceira defesa do cinturão até 61kg e enfrenta o desafiante Davi Almeida. Um dos maiores nomes do MMA do Maranhão, Tiago está invicto no MMA, com nove vitórias em nove lutas profissionais. O paulistano Davi, por sua vez, tem oito vitórias e três derrotas no seu cartel e está vindo de três triunfos seguidos.



Polêmica na segunda luta de título do Jungle Fight

Luta entre Reis e The Future só vale cinturão para o campeão (Foto: Wanderson Oliveira/Pximages)

Na luta co-principal da noite, o mineiro Wagner Reis será o outro campeão em ação. Ele defende seu título do peso mosca contra João The Future. Curiosamente, o desafiante não bateu o peso, logo não poderá se tornar campeão. Neste caso, Reis perderá o cinturão em caso de derrota e o título ficará vago.

No total, serão 14 lutas de MMA para fechar o ano do Jungle Fight, que, em 2025, consagrou dois campeões do Fight do Milhão, além de seguir mantendo o nível de principal celeiro do MMA brasileiro.

Veja o card completo do Jungle Fight 143

61 kg: Tiago Pereira (MA) x Davi Almeida (SP)

57 kg: Wagner Reis (MG) x João Carvalho (BA)

66 kg: Jonathan Caetano (RJ) x Murilo Bento (SP)

74 kg: Leandro Silva (SP) x Lucas Dias (RJ)

70 kg: Joelson Pantoja (PA) x Mateus Fidelis (MG)

77 kg: Guilherme Almeida (MG) x Guilherme Trindade (RS)

57 kg: Diego Rojas (PER) x Gabriel Rickson Lopes (MT-BRA)

52 kg: Fernanda Alada (SP) x Regiane Martins (MG)

57 kg: Willians Nogueira (SP) x Guilherme Alves (SP)

61 kg: Gabriel Nicolucci (SP) x David Nogueira (VEN)

61 kg: Nathalia Pletz (RJ) x Kristiany Carvalho (SP)

57kg: Dilermando Lima (PA) x Douglas Feitosa (SP)

70 kg: Luan Pereira (SP) x Rodrigo Ramos (SP)

68 kg: Victor Moraes (SP) x Johnatan Brito (SP)