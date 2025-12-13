Zé Roberto dividido entre Osasco e Gabi: 'Impossível torcer contra ela'
O técnico da Seleção feminina de vôlei, Zé Roberto Guimarães, está acompanhando as partidas da semifinal do Mundial de Clubes de Vôlei. Mesmo com o brasileiro Osasco disputando a vaga na final, o técnico está com torcida dividida.
Isso por que Gabi Guimarães está jogando do outro lado, defendendo o Conegliano, clube italiano. Para o técnico, vai ser impossível não torcer pela ponteira, capitã da Seleção e uma das jogadoras favoritas de Zé Roberto:
— É o time de Oscasco contra o Conegliano da Gabi. Logicamente, que vença o melhor. É muito difícil: o Osasco representando o Brasil, e a Gabi… é impossível torcer contra ela — disse Zé Roberto em entrevista ao Lance!.
O Osasco avançou na segunda colocação do Grupo A, atrás apenas do Scandicci, da Itália. A campanha brasileira incluiu uma vitória na estreia contra o Alianza Lima (Peru), uma derrota para as italianas, e a classificação garantida com o triunfo sobre o Zhetysu (Cazaquistão).
O Conegliano, por sua vez, teve uma trajetória impecável no Grupo B, vencendo o Orlando Valkyries (EUA), o Zamalek (Egito) e o Praia Clube por 3 sets a 0, sem perder sequer uma parcial.
Ao longo de 17 edições do Mundial, apenas três equipes do Brasil conquistaram o título: o Osasco em 2012, o Sadia em 1991 e o Sorocaba em 1994. Já a equipe italiana já levou o título três vezes e quer igualar o VakıfBank, da Turquia, com quatro troféus.
Tudo sobre o jogo entre Osasco e Conegliano (onde assistir, horário e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Osasco 🆚 Conegliano
Semifinal — Mundial de Clubes de vôlei feminino
📆 Data e horário: sábado, 13 de dezembro, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Pacaembu, em São Paulo
👁️ Onde assistir: CazéTV (Youtube) e VBTV (Streaming)
