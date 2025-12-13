menu hamburguer
Zé Roberto dividido entre Osasco e Gabi: 'Impossível torcer contra ela'

Técnico tem trocida dupla

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Beatriz-Pinheiro-aspect-ratio-1024-1024
Beatriz Pinheiro
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/12/2025
16:31
Atualizado há 17 minutos
Ze-Roberto-EUA-FIVB-2048&#215;1365-1
imagem cameraJosé Roberto Guimarães (Foto: Divugação / FIVB)
O técnico da Seleção feminina de vôlei, Zé Roberto Guimarães, está acompanhando as partidas da semifinal do Mundial de Clubes de Vôlei. Mesmo com o brasileiro Osasco disputando a vaga na final, o técnico está com torcida dividida.

➡️ AO VIVO: Osasco x Conegliano pela semifinal do Mundial de Vôlei

Isso por que Gabi Guimarães está jogando do outro lado, defendendo o Conegliano, clube italiano. Para o técnico, vai ser impossível não torcer pela ponteira, capitã da Seleção e uma das jogadoras favoritas de Zé Roberto:

— É o time de Oscasco contra o Conegliano da Gabi. Logicamente, que vença o melhor. É muito difícil: o Osasco representando o Brasil, e a Gabi… é impossível torcer contra ela — disse Zé Roberto em entrevista ao Lance!.

Zé Roberto Guimarães atende fãs na Arena Pacaembu (foto: Beatriz Pinheiro / Lance!)
Zé Roberto Guimarães atende fãs na Arena Pacaembu (foto: Beatriz Pinheiro / Lance!)

O Osasco avançou na segunda colocação do Grupo A, atrás apenas do Scandicci, da Itália. A campanha brasileira incluiu uma vitória na estreia contra o Alianza Lima (Peru), uma derrota para as italianas, e a classificação garantida com o triunfo sobre o Zhetysu (Cazaquistão).

Conegliano, por sua vez, teve uma trajetória impecável no Grupo B, vencendo o Orlando Valkyries (EUA), o Zamalek (Egito) e o Praia Clube por 3 sets a 0, sem perder sequer uma parcial.

Gabi Guimarães durante partida no Mundial de vôlei (Foto: Deco Pires)
Gabi Guimarães durante partida no Mundial de vôlei (Foto: Deco Pires)

Ao longo de 17 edições do Mundial, apenas três equipes do Brasil conquistaram o título: o Osasco em 2012, o Sadia em 1991 e o Sorocaba em 1994. Já a equipe italiana já levou o título três vezes e quer igualar o VakıfBank, da Turquia, com quatro troféus.

Tudo sobre o jogo entre Osasco e Conegliano (onde assistir, horário e local)

✅ FICHA TÉCNICA
Osasco 🆚 Conegliano
Semifinal — Mundial de Clubes de vôlei feminino
📆 Data e horário: sábado, 13 de dezembro, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Pacaembu, em São Paulo
👁️ Onde assistir: CazéTV (Youtube) e VBTV (Streaming)
