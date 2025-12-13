Stephen Curry ultrapassa marca histórica de Jordan na NBA

O Golden State Warriors venceu a partida contra o Minnesota Timberwolves na madrugada deste sábado (13), e o grande nome da noite, como de praxe, foi Stephen Curry. Além de contribuir com 39 pontos, o armador bateu um recorde histórico de Michael Jordan, um dos maiores ou o maior jogador da história da NBA.

Stephen Curry, camisa 30 do Golden State Warriors, controla a bola durante o jogo contra o Minnesota Timberwolves (Foto: Noah Graham / NBAE via Getty Images / AFP)

Com a performance que garantiu a vitória dos Warriors, Stephen Curry chegou a uma marca impressionante de longevidade e domínio ofensivo: ele agora é o jogador com mais partidas de 35 ou mais pontos registradas após completar 30 anos de idade.

O astro de Golden State Warriors superou os Michael Jordan, assumindo o topo de uma estatística que destaca a capacidade de manter a elite da performance na fase mais madura da carreira.

Com 94 partidas registrando pelo menos 35 pontos desde que cruzou a marca dos 30, o "Chef Curry" deixa para trás um dos atletas mais dominantes da história do esporte, provando que sua dedicação e seu estilo de jogo são à prova do tempo.

Stephen Curry faz o impossível acontecer antes de jogo na NBA

Stephen Curry protagonizou um momento viral na NBA antes mesmo de a bola subir. Durante o aquecimento para o confronto entre Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves, na madrugada deste sábado (13), em San Francisco, o armador acertou um arremesso completamente insano do lado oposto da quadra, direto do túnel, um lance que rapidamente ganhou destaque nas redes sociais. A partida marcou o aguardado retorno do astro às quadras após se recuperar de uma lesão na coxa esquerda.