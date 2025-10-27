NBB: São José busca virada espetacular contra o Vasco; veja outros resultados

A terceira rodada do NBB, disputada nesta segunda-feira (27), foi marcada por duas partidas de final emocionante. Fora de casa, o Minas superou o Pato Basquete por uma diferença mínima, 76 a 75, em um jogo decidido no estouro do cronômetro. Em São José dos Campos, a equipe do São José protagonizou uma virada importante sobre o Vasco da Gama, vencendo por 61 a 57 após reverter a desvantagem do início da partida.

São José se recupera e vence Vasco com autoridade

O Cruzmaltino começou muito bem a partida e fechou o primeiro quarto com o dobro de pontos do adversário: 20 a 10.

Vasco perde a 4ª partida consecutiva no NBB (Foto: Léo Lenzi / Agência NTZ)

Contudo, a partir do segundo período, o São José acordou. Com uma defesa mais encaixada e um ataque focado no garrafão, os paulistas venceram os dois quartos seguintes (19-13 e 19-11), virando o placar para 48 a 44 antes do período decisivo. No último quarto, o São José controlou o ritmo e, apesar da parcial empatada em 13-13, garantiu a vitória por 61 a 57.

Os heróis da virada do São José foram os homens grandes. Léo Cravero foi o nome do jogo, com um "duplo-duplo" de 18 pontos e 11 rebotes. Gustavo Basílio, do Vasco, não ficou atrás e também anotou dois dígitos em duas estatísticas: 13 pontos e 11 rebotes.

Minas vence no estouro

Na partida em Pato Branco, as emoções foram até o fim. O Minas começou o jogo de forma dominante, abrindo 27 a 17 no primeiro quarto. No entanto, o Pato não se intimidou e devolveu com um segundo período avassalador, vencendo por 22 a 8 e levando o jogo para o intervalo com a vantagem de 39 a 35.

Minas venceu o Pato Basquete faltando 4 segundos para acabar a partida (Foto: Reprodução / Instagram)

O segundo tempo foi de equilíbrio total. O Minas retomou a liderança por uma bola ao fim do terceiro quarto (55-53) e o período final foi uma troca de cestas alucinante. No fim, a vitória pendeu para o lado mineiro pela diferença mínima de um ponto: 76 a 75.

O destaque do Minas foi o armador americano Tradavis Thompson, cestinha da equipe com 19 pontos e 4 assistências. O pivô Alexandre Paranhos também foi crucial, anotando 16 pontos e 7 rebotes.