O Flamengo terá um desafio complicado pela frente no NBB 2025/26 e não poderá contar com uma de suas principais estrelas. O ala Gui Deodato segue como desfalque para o jogo desta quarta-feira (29), contra o São José, às 19h30, no ginásio Lineu de Moura.

Gui Deodato em ação durante jogo entre Flamengo e Corinthians pelo NBB 2024/25 (Foto: Divulgação/NBB)

O atleta segue fora de combate em decorrência de um desconforto muscular. O problema foi sentido ainda na segunda partida do Rubro-Negro na competição nacional.

O departamento médico do clube optou pela cautela, e Deodato permanece no Rio de Janeiro realizando tratamento e fisioterapia, visando o retorno nas próximas rodadas.

A ausência de Deodato é um golpe sentido pelo técnico argentino Sergio "Oveja" Hernández. O ala, que renovou seu contrato nesta temporada, é considerado uma peça-chave no esquema defensivo e uma das principais válvulas de escape no ataque, especialmente nas bolas de perímetro.

Jhonatan Luz, ala do Flamengo, aceita mudar de posição

Um dos líderes do Flamengo Basquete e recém-renovado para a temporada 2025/26, o ala Jhonatan Luz topou o desafio de se adaptar taticamente para ajudar a equipe do argentino Sergio Hernández na próxima edição do NBB.

Conhecido por sua raça em quadra e pela precisão nos arremessos, Jhonatan, que tem como posição de ofício a ala, aceitou atuar com mais frequência como ala-pivô. A mudança estratégica visa dar mais versatilidade ao quinteto rubro-negro e suprir necessidades do elenco na rotação do garrafão.

Aos 38 anos, Jhonatan é uma das vozes de comando do elenco. O jogador, que já foi capitão em edições do Jogo das Estrelas do NBB representando o Flamengo, entende que o momento pede sacrifício e adaptação em prol do objetivo maior: recolocar o Mengão no topo do basquete nacional.