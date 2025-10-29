menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Flamengo segue sem Gui Deodato para partida contra São José

Ala segue sentindo desconforto muscular

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 29/10/2025
17:25
Gávea Flamengo
imagem cameraGávea, sede social do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Flamengo terá um desafio complicado pela frente no NBB 2025/26 e não poderá contar com uma de suas principais estrelas. O ala Gui Deodato segue como desfalque para o jogo desta quarta-feira (29), contra o São José, às 19h30, no ginásio Lineu de Moura.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Gui Deodato em ação durante jogo entre Flamengo e Corinthians pelo NBB 2024/25 (Foto: Divulgação/NBB)
Gui Deodato em ação durante jogo entre Flamengo e Corinthians pelo NBB 2024/25 (Foto: Divulgação/NBB)

O atleta segue fora de combate em decorrência de um desconforto muscular. O problema foi sentido ainda na segunda partida do Rubro-Negro na competição nacional.

O departamento médico do clube optou pela cautela, e Deodato permanece no Rio de Janeiro realizando tratamento e fisioterapia, visando o retorno nas próximas rodadas.

continua após a publicidade

A ausência de Deodato é um golpe sentido pelo técnico argentino Sergio "Oveja" Hernández. O ala, que renovou seu contrato nesta temporada, é considerado uma peça-chave no esquema defensivo e uma das principais válvulas de escape no ataque, especialmente nas bolas de perímetro.

Jhonatan Luz, ala do Flamengo, aceita mudar de posição

Um dos líderes do Flamengo Basquete e recém-renovado para a temporada 2025/26, o ala Jhonatan Luz topou o desafio de se adaptar taticamente para ajudar a equipe do argentino Sergio Hernández na próxima edição do NBB.

continua após a publicidade

Conhecido por sua raça em quadra e pela precisão nos arremessos, Jhonatan, que tem como posição de ofício a ala, aceitou atuar com mais frequência como ala-pivô. A mudança estratégica visa dar mais versatilidade ao quinteto rubro-negro e suprir necessidades do elenco na rotação do garrafão.

Aos 38 anos, Jhonatan é uma das vozes de comando do elenco. O jogador, que já foi capitão em edições do Jogo das Estrelas do NBB representando o Flamengo, entende que o momento pede sacrifício e adaptação em prol do objetivo maior: recolocar o Mengão no topo do basquete nacional.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias