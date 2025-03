Foz do Iguaçu recebe Abner Teixeira e Wanderley Pereira em etapa mundial de boxe

Foz do Iguaçu vai receber a primeira etapa do World Boxing Cup (WBC) 2025, entre os dias 31 de março e 5 de abril. O evento, que vai contar com a presença de grandes estrelas do boxe nacional e internacional, reunirá pugilistas de 18 países, entre eles Brasil, Estados Unidos, França, Alemanha e Reino Unido.

Grandes nomes da modalidade de alto rendimento no Brasil estão confirmados, como Carolina Almeida e Jucielen Romeu, alguns dos destaques no feminino. Já o time masculino conta com o medalhista olímpico Abner Teixeira e Wanderley Pereira, que participou dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, mas foi derrotado nas quartas de final.

Conforme o regulamento, os pontos conquistados em Foz do Iguaçu somarão para as demais etapas do WBC 2025. A série é um novo formato de competição desenvolvido pela World Boxing, onde os lutadores de elite masculinos e femininos acumulam pontos de classificação em várias etapas ao longo do ano.

Projetada para trazer maior estrutura e significado ao calendário de competições no boxe de estilo olímpico, o torneio termina com um ‘Finals’, em novembro, que vai reunir os melhores colocados do ranking na briga pelo troféu da World Boxing Cup.

Com apoio da Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe), a competição terá patrocínio da Recoma, empresa brasileira e especializada em infraestrutura esportiva, que também será responsável pela instalação do ringue que vai abrigar a competição.

Wanderley Pereira nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 (Foto: Gaspar Nóbrega/COB)

— É um torneio importante para manter os pugilistas em ritmo de competição e para testar suas habilidades diante de outros grandes nomes da modalidade. A Recoma, a exemplo do que faz com outros esportes, também caminha ao lado do desenvolvimento e evolução do boxe brasileiro. Para nós, patrocinar esse grande evento e proporcionar o palco onde os atletas irão se apresentar é motivo de grande orgulho — destaca Sergio Schildt, presidente da Recoma.

Para poder receber os pugilistas brasileiros, um ringue oficial de boxe Taishan Sports será montado, o mesmo utilizado nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

— O ringue conta ainda com diversos acessórios que garantem segurança e praticidade, como cordas de segurança, esquinas, plataformas, assentos e escadas, além de ter aprovação da WB (World Boxe). Seu visual moderno e elegante valoriza qualquer evento, criando um ambiente profissional e impactante — conclui Schildt.