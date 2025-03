UFC: Alex Poatan nega acusações de trapaça feitas por treinador de Ankalaev

A polêmica envolvendo a última defesa de título de Alex "Poatan" Pereira no UFC 313 ganhou um novo capítulo. O brasileiro usou sua participação no programa "The Ariel Helwani Show" para rebater veementemente as acusações feitas por Sukhrab Magomedov, treinador de Magomed Ankalaev, que sugeriu que o brasileiro teria usado óleo no corpo durante o combate. Isso, segundo ele, explicaria as falhas do russo nas tentativas de quedas.

continua após a publicidade

➡️ UFC: comentarista alega lesão e doença de Alex Poatan em luta contra Ankalaev

— O que eu posso falar é que eu não passei nada no meu corpo. O treinador dele está arrumando desculpa, talvez não tenha feito um trabalho bem feito, porque tentou me quedar 12 vezes e eu defendi — disparou Pereira, ironizando a alegação.

— Tem que perguntar para o treinador dele se eu passei vaselina na lona do octógono, porque a queda que ele levou acho que foi isso, né? — completou o brasileiro, que atribuiu a acusação à frustração do rival com sua melhora no grappling, setor que muitos consideravam sua fraqueza.

continua após a publicidade

Alex "Poatan" Pereira e Magomed Ankalaev em luta pelo UFC 313 (Foto: Ian Maule/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Histórico limpo

Pereira não escondeu o incômodo com a insinuação, principalmente por ter construído uma carreira imaculada em termos de conduta esportiva. O ex-campeão lembrou que, desde seu tempo no kickboxing, onde foi bicampeão do Glory , até sua rápida ascensão no MMA, nunca foi penalizado por condutas antiéticas.

— Na minha vida toda, muitas lutas amadoras, muitas profissionais, no kickboxing, no MMA, eu nunca fui chamado atenção, nunca tive uma falta — destacou Poatan, que seguiu ao falar sobre a única advertência que sofreu no Glory, que ele considera injusta.

continua após a publicidade

— Se você assistir, eu não tive culpa, o árbitro quis dar uma advertência falando que eu estava agarrando, mas eu não estava — relembrou.

Alex Poatan defendeu o cinturão do peso meio-pesado três vezes (Foto: Ian Maule/AFP)

Preparação para a revanche

Com a derrota por decisão unânime no UFC 313, Pereira perdeu o cinturão dos meio-pesados (93 kg), mas já mira uma revanche imediata. Ankalaev sinalizou abertura para um novo duelo, possivelmente em agosto, e o brasileiro quer provar que a primeira luta foi apenas um contratempo.

— As pessoas subestimaram minha evolução no grappling, e isso frustrou eles — analisou Alex, que defendeu com sucesso 12 tentativas de queda do russo.

Enquanto aguarda a confirmação do UFC, Poatan segue treinando para corrigir os erros do último combate. Para o brasileiro, a resposta definitiva será dada no octógono.

— Eu não gosto de trapaça, é por isso que as coisas vêm dando certo na minha vida — finalizou.